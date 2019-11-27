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Натали Портман взяла собаку из тюрьмы 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Натали Портман взяла собаку из тюрьмы
Фото: © AP Photo / Matt Sayles
Натали Портман взяла собаку из организации, в которой с питомцами занимаются заключенные, сообщает People.
Актриса поделилась фотографией нового члена семьи в инстаграме.
В Paws for Life K9 Rescue из калифорнийских приютов попадают животные, которым нужна социализация и обучение. Заключенные уделяют их реабилитации все свободное время. Они готовят служебных собак для ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством или сертифицированных питомцев, которых можно брать в семью.
"Я видела своими глазами, насколько полезна эта программа и для животных, и для их тренеров", — написала Портман.
Белая пушистая Сандей будет жить у нее дома вместе с еще одной собакой по кличке Пенни.
Актриса давно известна своей любовью к животным. Много лет назад она стала вегетарианкой, чтобы не причинять им вреда.
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Теги:
Шоу-бизнес , Натали Портман
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