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Армия

Автор «Джека Ричера» заявил, что Том Круз слишком стар для боевиков 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Тома Круза отправляют на пенсию
Фото: © Huahua Film & Media Culture/Paramount Pictures (2016)
Ли Чайлд, создавший серию книг о бывшем агенте ФБР Джеке Ричере, заявил, что Том Круз слишком стар для съемок в боевиках и не подходит на роль главного героя в предстоящем сериале по его произведениям, сообщает Daily Mail.
"Я считаю, что он слишком стар для экшена. В 57 лет ему нужно двигаться дальше и становиться героем более серьезных фильмов. У него есть талант: он потрясающий парень", — сказал писатель.
В 2018 году Чайлд объявил, что по его произведениям снимут телесериал, но без участия Тома Круза, так как актер не соответствует первоначальному описанию героя.
"Том не обладал нужными физическими данными. Мне очень понравилось с ним работать, но в конечном итоге, недовольные читатели оказались правы: рост и комплекция Ричера очень важны", — объяснил автор.
В книгах главный герой ростом почти 196 сантиметров. Круз значительно ниже — чуть более 170 сантиметров.
"Я хочу, чтобы все читатели, которые были расстроены из-за Тома, приняли участие в выборе подходящего актера для сериала. Мы начинаем все сначала, поэтому попытаемся найти идеального парня", — заявил писатель.
Том Круз снялся в двух фильмах, основанных на книгах Ли Чайлда: "Джек Ричер" (2012 год) и "Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся" (2016 год).
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Теги:
Шоу-бизнес , Том Круз , Ли Чайлд , ФБР
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