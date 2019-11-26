Жена Тарасова выплатит часть его долгов 

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко помогает ему выплатить кредит за загородный дом. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на адвоката Тарасова Умалата Сайгитова.
По словам юриста, за дом приходится платить по 250 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что Костенко может помогать мужу благодаря стабильному доходу от своего блога.
«О том, что мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину, известно. Однако раскрою правду: это далеко не единственные траты. А разговоры о затруднительном положении — не выдумки», — подчеркнул Сайгитов.
Юрист объяснил, что из-за финансовых проблем Тарасов хочет снизить сумму алиментов старшей дочери. По данным Сайгитова, Тарасов с 2011 года перевел на счет ребенка 33 миллиона рублей, ему осталось выплатить еще 40 миллионов. Эту сумму Сайгитов назвал неподъемной для футболиста и добавил, что Тарасов продает дом «не от хорошей жизни».
Как сообщал «Рамблер», ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам для старшей дочери на 15 миллионов рублей. СМИ писали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг. Позже Жорин уточнил, что долги спортсмена по алиментам составляют почти 7,5 миллиона рублей, а неустойка — еще 8,5 миллиона.