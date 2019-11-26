Жена Тарасова выплатит часть его долгов

По словам юриста, за дом приходится платить по 250 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что Костенко может помогать мужу благодаря стабильному доходу от своего блога.

«О том, что мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину, известно. Однако раскрою правду: это далеко не единственные траты. А разговоры о затруднительном положении — не выдумки», — подчеркнул Сайгитов.

Юрист объяснил, что из-за финансовых проблем Тарасов хочет снизить сумму алиментов старшей дочери. По данным Сайгитова, Тарасов с 2011 года перевел на счет ребенка 33 миллиона рублей, ему осталось выплатить еще 40 миллионов. Эту сумму Сайгитов назвал неподъемной для футболиста и добавил, что Тарасов продает дом «не от хорошей жизни».