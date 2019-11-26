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Поплавская сравнила свадьбу Собчак с «обезьяньим театром» 

Рамблер 37 минут назад
Поплавская сравнила свадьбу Собчак с «обезьяньим театром»
Фото: РИА Новости
Актриса Яна Поплавская заявила, что готова выйти замуж и планирует «камерную свадьбу», а не «позорище», как у телеведущей Ксении Собчак. Об этом она заявила «СтарХиту».
По данным издания, ранее 52-леняя звезда фильма «Про Красную Шапочку» объявила, что выходит замуж за 37-летнего радиоведущего Евгения Яковлева.
«Наверное, ближе к весне. Просто у нас строится дом в Подмосковье, хотим совместить новоселье и свадьбу. Как отметим? Камерно, с близкими людьми, а не как у Собчак. (…) Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?» — подчеркнула она.
По ее словам, они с будущим мужем решили «пожить для себя» и не собираются заводить общего ребенка.
«Ну, рожу малыша, ему стукнет 10, а мне 60, в чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно! Но если бы вдруг случилось, я бы не прервала беременность. Знаю, муж поднимет ребенка», — пояснила Поплавская.
Актриса также отметила, что намерена оставить после свадьбы свою фамилию, так как с «4-х лет работала на нее, и продолжает».
«Рамблер» писал, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Евгений Яковлев , Константин Богомолов , Яна Поплавская , Ксения Собчак , StarHit
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