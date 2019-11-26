Поплавская сравнила свадьбу Собчак с «обезьяньим театром»

По данным издания, ранее 52-леняя звезда фильма «Про Красную Шапочку» объявила, что выходит замуж за 37-летнего радиоведущего Евгения Яковлева

«Наверное, ближе к весне. Просто у нас строится дом в Подмосковье, хотим совместить новоселье и свадьбу. Как отметим? Камерно, с близкими людьми, а не как у Собчак. (…) Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?» — подчеркнула она.

По ее словам, они с будущим мужем решили «пожить для себя» и не собираются заводить общего ребенка.

«Ну, рожу малыша, ему стукнет 10, а мне 60, в чем кайф? Сказать себе, что я псевдомолодая мама? Смешно! Но если бы вдруг случилось, я бы не прервала беременность. Знаю, муж поднимет ребенка», — пояснила Поплавская.

Актриса также отметила, что намерена оставить после свадьбы свою фамилию, так как с «4-х лет работала на нее, и продолжает».