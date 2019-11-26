«Грязь из-под ногтей»: Бородина обрушилась на хейтеров 

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что только обиженные жизнью люди могут нелицеприятно высказываться в адрес других. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, Бородина резко высказалась о хейтерах в Stories своего Instagram.
Телеведущая отметила, что намерена тратить время на выяснение того, почему некоторые люди негативно высказываются о знаменитостях и сравнила хейтеров с «грязью из-под ногтей».
«Рамблер» писал, что ранее муж Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото из больницы. На снимке на его лице были заметны ссадины. Позднее он заявил изданию «СтарХит», что был избит для нового шоу.