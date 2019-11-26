Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
В мире
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
В мире
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО
Происшествия
В США оценили "вмешательство" Украины в выборы
В США оценили "вмешательство" Украины в выборы
В мире

«Грязь из-под ногтей»: Бородина обрушилась на хейтеров 

Рамблер 51 минуту назад
«Грязь из-под ногтей»: Бородина обрушилась на хейтеров
Фото: РИА Новости
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что только обиженные жизнью люди могут нелицеприятно высказываться в адрес других. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, Бородина резко высказалась о хейтерах в Stories своего Instagram.
Телеведущая отметила, что намерена тратить время на выяснение того, почему некоторые люди негативно высказываются о знаменитостях и сравнила хейтеров с «грязью из-под ногтей».
«Рамблер» писал, что ранее муж Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото из больницы. На снимке на его лице были заметны ссадины. Позднее он заявил изданию «СтарХит», что был избит для нового шоу.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Ксения Бородина , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста 5
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции 358
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО 6
В США оценили «вмешательство» Украины в выборы
В США оценили «вмешательство» Украины в выборы
В МИД рассказали о предстоящей «нормандской» встрече
В МИД рассказали о предстоящей «нормандской» встрече 8
Видео
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
01:26
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение