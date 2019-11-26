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Винокур обратился к Ротару 

Рамблер 1 час назад
Винокур обратился к Ротару
Фото: РИА Новости
Российский юморист Владимир Винокур поддержал в своем Instagram приезд певицы Софии Ротару в Россию, заявив, что ее здесь любят и ждут миллионы зрителей.
«Сонечка, для меня, большая честь, много лет дружить и работать с тобой! Не слушай злопыхателей», — призвал Винокур (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Юморист также заверил певицу, что в России ее любят, и проиллюстрировал запись раритетным снимком.
В комментариях к записи пользователи поспорили о том, стоит ли Ротару приезжать с концертами в Россию.
«Ротару — символ дружбы всех стран, которые входили в состав СССР. Пусть поёт для нас чаще!» — отметил aaasinger.
«Она нашей дружбой не дорожит», — считает innaryzhikova.
«Рамблер» писал, что ранее София Ротару объявила о том, что намерена принять участие в «Песне года» и «Легендах Ретро FM». Это заявление певицы вызвало шквал критики, так как ранее Ротару отказывалась от выступлений в России после обострения российско-украинских отношений.
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Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Винокур , София Ротару
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