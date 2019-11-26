Винокур обратился к Ротару

«Сонечка, для меня, большая честь, много лет дружить и работать с тобой! Не слушай злопыхателей», — призвал Винокур (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Юморист также заверил певицу, что в России ее любят, и проиллюстрировал запись раритетным снимком.

В комментариях к записи пользователи поспорили о том, стоит ли Ротару приезжать с концертами в Россию.

«Ротару — символ дружбы всех стран, которые входили в состав СССР. Пусть поёт для нас чаще!» — отметил aaasinger.

«Она нашей дружбой не дорожит», — считает innaryzhikova.

«Рамблер» писал, что ранее София Ротару объявила о том, что намерена принять участие в «Песне года» и «Легендах Ретро FM». Это заявление певицы вызвало шквал критики, так как ранее Ротару отказывалась от выступлений в России после обострения российско-украинских отношений.