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Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение 2020» 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Назван идеальный кандидат на «Евровидение 2020»
Фото: РИА Новости
Музыкант Владимир Пресняков-старший назвал кандидатов, которые могли бы достойно представить Россию на конкурсе «Евровидение 2020». Он уверен, что доверить почетную миссию стоит сразу двоим артистам: Александру Панайотову и Филиппу Киркорову.
«Это был бы идеальный тандем. Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении», — заявил Пресняков-старший ФАН.
В этом году конкурс пройдет в Роттердаме и пока кандидат от России еще не назван. Что касается Панайотова, то он не раз пытался попасть на конкурс. Еще в 2005 году певец изъявлял желание защищать честь России, но пока безуспешно.
В прошлом году после выступления Сергея Лазарева Панайотов снова заявил, что готов попробовать свои силы на международном музыкальном соревновании. В последнее время все чаще поговаривают, что в Нидерланды отправится Ольга Бузова. Но сама певица и ее представители пока уверяют, что это только слухи.
А тем временем Филипп Киркоров решил поддержать поющую ведущую в стремлении выступить в Роттердаме с 12 мая по 16 мая 2020 года. Музыкальный критик Сергей Соседов оценил позицию певца и высказался о ней негативно, пишет сайт OA.
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Теги:
Шоу-бизнес , Евровидение , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Сергей Соседов , Александр Панайотов , Ольга Бузова
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