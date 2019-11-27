Назван идеальный кандидат на «Евровидение 2020»

Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение 2020»

Филиппу Киркорову. Музыкант Владимир Пресняков-старший назвал кандидатов, которые могли бы достойно представить Россию на конкурсе «Евровидение 2020». Он уверен, что доверить почетную миссию стоит сразу двоим артистам: Александру Панайотову

«Это был бы идеальный тандем. Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении», — заявил Пресняков-старший ФАН.

В этом году конкурс пройдет в Роттердаме и пока кандидат от России еще не назван. Что касается Панайотова, то он не раз пытался попасть на конкурс. Еще в 2005 году певец изъявлял желание защищать честь России, но пока безуспешно.

В прошлом году после выступления Сергея Лазарева Панайотов снова заявил, что готов попробовать свои силы на международном музыкальном соревновании. В последнее время все чаще поговаривают, что в Нидерланды отправится Ольга Бузова . Но сама певица и ее представители пока уверяют, что это только слухи.