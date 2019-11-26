Лолиту обвинили в корысти к бывшему мужу

Данко выразил уверенность, что со стороны Дмитрия союз с Лолитой был браком по расчету, однако певица не могла не понимать этого и преследовала свои цели.

«Она тоже получила, что хотела. И имела это десять лет. Во всех смыслах», — заявил Данко «Телепрограмме».

По словам певца, Лолите надо примириться с Ивановым, а любви в их отношениях нет.

Данко также рассказал о своих отношениях с Милявской. По его словам, они были вместе около года, но ее сложный характер не позволил их отношениям вылиться во что-то более серьезное.

Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов объявили о расставании в июле. В октябре стало известно, что Иванов подал документы на развод в Басманный суд Москвы. Тем временем, Лолита требует признать брак фиктивным. Защита певицы намерена доказать, что во время 9-летнего брака Иванов фактически состоял в брачно-семейных отношениях с другой женщиной