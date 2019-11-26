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В мире

Лолиту обвинили в корысти к бывшему мужу 

Рамблер + ещё 1 34 минуты назад
Лолиту обвинили в корысти к бывшему мужу
Фото: РИА Новости
Бывший возлюбленный Лолиты Милявской певец Данко прокомментировал скандальный разрыв певицы с пятым мужем Дмитрием Ивановым.
Данко выразил уверенность, что со стороны Дмитрия союз с Лолитой был браком по расчету, однако певица не могла не понимать этого и преследовала свои цели.
«Она тоже получила, что хотела. И имела это десять лет. Во всех смыслах», — заявил Данко «Телепрограмме».
По словам певца, Лолите надо примириться с Ивановым, а любви в их отношениях нет.
Данко также рассказал о своих отношениях с Милявской. По его словам, они были вместе около года, но ее сложный характер не позволил их отношениям вылиться во что-то более серьезное.
Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов объявили о расставании в июле. В октябре стало известно, что Иванов подал документы на развод в Басманный суд Москвы. Тем временем, Лолита требует признать брак фиктивным. Защита певицы намерена доказать, что во время 9-летнего брака Иванов фактически состоял в брачно-семейных отношениях с другой женщиной
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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