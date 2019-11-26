«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву 

Бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов пришел на программу «На самом деле» с двумя адвокатами и списком «удобных вопросов», пишет «Телепрограмма».
самом деле», героем которого стал тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Он согласился пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать несостоятельность обвинений в неверности и корысти со стороны Лолиты.
В самом начале программы Шепелев объявил, что Иванов согласился пройти проверку на полиграфе лишь в присутствии своих адвокатов, которые заранее составили список вопросов для экспертов по лжи.
Выдвинутые Ивановым условия удивили сотрудников программы. Они объяснили, что обычно просматривают материалы, а затем составляют на их основе вопросы для проверки.
«У меня такая ситуация впервые. Я пытаюсь разобраться в ней объективно, составляя вопросы, приезжаю сюда в студию, а мне говорят: «У вас будет всего лишь около 10-12 вопросов. Больше вы задавать не имеете права, потому что это согласовано с юристами и с Дмитрием», — рассказал эксперт по лжи Роман Устюжанин.
Он также заявил, что условия соглашения включали штрафные санкции за несогласованные вопросы в размере 3 млн рублей.
По словам Устюжанина, адвокаты составили вопросы так, чтобы они были выгодны Иванову.