«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву

самом деле», героем которого стал тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Он согласился пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать несостоятельность обвинений в неверности и корысти со стороны Лолиты.

В самом начале программы Шепелев объявил, что Иванов согласился пройти проверку на полиграфе лишь в присутствии своих адвокатов, которые заранее составили список вопросов для экспертов по лжи.

Выдвинутые Ивановым условия удивили сотрудников программы. Они объяснили, что обычно просматривают материалы, а затем составляют на их основе вопросы для проверки.

«У меня такая ситуация впервые. Я пытаюсь разобраться в ней объективно, составляя вопросы, приезжаю сюда в студию, а мне говорят: «У вас будет всего лишь около 10-12 вопросов. Больше вы задавать не имеете права, потому что это согласовано с юристами и с Дмитрием», — рассказал эксперт по лжи Роман Устюжанин.

Он также заявил, что условия соглашения включали штрафные санкции за несогласованные вопросы в размере 3 млн рублей.

По словам Устюжанина, адвокаты составили вопросы так, чтобы они были выгодны Иванову.