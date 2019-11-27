Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве

Раскрыта стоимость новогодних корпоративов Ротару в Москве

Стоимость участия певицы Софии Ротару в новогоднем корпоративе в декабре этого года в Москве составляет $60 тыс. без учета транспортных расходов, заявил «Комсомольской правде» генеральный менеджер одного из городских агентств.

«Гонорар артистки на новогодний корпоратив в декабре нам объявили $60 тыс. (3,8 млн руб.). Но есть дополнительные расходы — транспортные: на дорогу ее коллектива. В смете, которую мы получили было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные», — сказал собеседник издания.

По словам менеджера, члены коллектива певицы направятся в Москву из разных городов, из-за чего в смете указаны разные билеты. В нее также внесен перелет бизнес-классом для сестры Ротару — Аурики. В общей сложности представители артистки насчитали $15 040 (962 тыс. руб.). При этом речь в разговоре шла о возможной скидке. Однако заказчик мероприятия — неназванная крупная корпорация — решил перенести корпоратив на 8 марта. 7 декабря Ротару примет участие в съемках музыкального фестиваля «Песня года», который покажут в эфире 1-2 января 2020 года. Помимо этого, актриса выступит на фестивале «Легенды Ретро FM» 14 декабря.

В декабре прошлого года «Комсомольская правда» писала, что Ротару отменила участие в российской музыкальной премии «Песня года» из-за введения на Украине военного положения. В ноябре 2019 года газета сообщила, что артистка возобновит работу в России. Впоследствии информацию об участии Ротару в российских проектах подтвердил «Подъему» сын исполнительницы Руслан Евдокименко.