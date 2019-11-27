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Галкин, Лазарев и другие звёзды поддержали заступившегося за Ротару Баскова 

Суть событий + ещё 1 5 часов назад
Галкин, Лазарев и другие звёзды поддержали заступившегося за Ротару Баскова
Фото: Суть событий
Многие российские звёзды выступили в поддержку Софии Ротару. В преддверии российских гастролей певицы разразился громкий скандал. Видеть в России живущую на Украине артистку, даже такой величины, как София Ротару, рады оказались не все. В этой ситуации российские коллеги певицы выступили в её защиту.
В поддержку Софии Михайловны уже высказывался продюсер Иосиф Пригожин. Вслед за ним посвящённую скандалу публикацию разместил и певец Николай Басков. Он напомнил, что музыка должна оставаться вне политики. Происходящее же вокруг артистки как минимум некрасиво — а по сути, речь идёт о настоящей травле.
"Не знаю, кто это всё начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно", — написал артист.
Его поддержали многие отечественные звёзды. Максим Галкин написал, что совершенно согласен с таким мнением, а Сергея Лазарев отметил, что тоже солидарен.
"Коля — молодец. София Михайловна Ротару — великая певица и никакая грязь к ней не пристанет!" — прокомментировал публикацию Игорь Крутой.
Наташа Королёва и Лолита Милявская тоже поддержали Николая Баскова в комментариях. Обеим певицам, родившимся на Украине, въезд в эту страну сейчас закрыт.
София Ротару была приглашена для выступления на «Песне года», а потом должна была дать несколько концертов. Но после разразившегося скандала есть вероятность, что артистка отменит выступления в России.
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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 25 Ноя 2019 в 9:03 PST
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Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Лолита Милявская , Николай Басков , Наташа Королева , София Ротару , Максим Галкин , Иосиф Пригожин
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