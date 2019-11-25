Собчак рассказала, как относится к силиконовой груди

Собчак объяснила, почему не хочет увеличивать грудь

Известная телеведущая Ксения Собчак в эфире шоу «Хейт-ток» ответила на критику из-за её маленькой груди. Она полагает, что небольшой бюст — это достоинство, которое она никогда не будет исправлять с помощью пластической хирургии.

Силиконовая грудь — это ужасно. Я считаю, что маленькая красивая грудь — это прекрасно, и очень горжусь тем, как я выгляжу, и никогда не поменяю это, — рассказала Собчак.

Также она назвала полноту недостатком человеческой фигуры. По её словам, она не стесняется открыто говорить о плохом отношении к толстым людям.

Я имею право не любить толстых людей. Я сделаю всё, чтобы у моего сына не было таких проблем, поэтому он ходит четыре раза в неделю в спортзал и вообще не ест сладкого, — поделилась телеведущая.