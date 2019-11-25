Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Погода
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Криминал
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Общество

Собчак объяснила, почему не хочет увеличивать грудь 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Собчак рассказала, как относится к силиконовой груди
Фото: globallookpress.com
Известная телеведущая Ксения Собчак в эфире шоу «Хейт-ток» ответила на критику из-за её маленькой груди. Она полагает, что небольшой бюст — это достоинство, которое она никогда не будет исправлять с помощью пластической хирургии.
Силиконовая грудь — это ужасно. Я считаю, что маленькая красивая грудь — это прекрасно, и очень горжусь тем, как я выгляжу, и никогда не поменяю это, — рассказала Собчак.
Также она назвала полноту недостатком человеческой фигуры. По её словам, она не стесняется открыто говорить о плохом отношении к толстым людям.
Я имею право не любить толстых людей. Я сделаю всё, чтобы у моего сына не было таких проблем, поэтому он ходит четыре раза в неделю в спортзал и вообще не ест сладкого, — поделилась телеведущая.
Как ранее писал News.ru, скандальный развод Ксении Собчак и актёра Максима Виторгана остался позади. Бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения. Собчак и Виторган дружно отметили день рождения общего сына Платона в кругу родственников.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
News.ru: последние новости
Семенович призналась, за что ей подарили элитную квартиру в центре Москвы Семенович призналась, за что ей подарили элитную квартиру в центре Москвы Игорь Крутой объяснил политикой распределение мест в Детском Евровидении Игорь Крутой объяснил политикой распределение мест в Детском Евровидении Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей» Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 20
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 4
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец 10
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ 236
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение