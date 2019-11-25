Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
В мире
Зеленский снова позвонил Путину
Зеленский снова позвонил Путину
Политика
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Погода
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия

Волочкова получила травму в купели 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
Волочкова поранилась во время рубки льда топором
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова показала поклонникам фото травмы, полученной после неудачного купания в купели после бани, сообщает «Комсомольская правда». Артистка разместила фото в сториз на своей странице в Instagram.
По данным издания, обычно танцовщица перед заходом в купель сама вооружается топориком и скалывает ледяную корку, после чего убирает крупные льдины. На этот раз балерина оставила мелкие осколки, которые оцарапали ей бок. На снимке, опубликованном в соцсети, видны крупные красные полосы на левой стороне живота танцовщицы.
«И все же я порезалась о льдины в купели своей», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», диетологи раскритиковали слишком усердную подготовку Влочковой к премьере шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Эксперты заявили, что балерина недополучает необходимые питательные вещества при том рационе (зелень, перец Чили и суп «Том Ям»), которого она придерживается при активных тренировках. Специалисты выразили опасение, что, если танцовщица не принимает БАДы или витамины, то ее организм впоследствии может выйти из строя.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Комментарии1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
Зеленский снова позвонил Путину
Зеленский снова позвонил Путину 33
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 184
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 5
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день