Волочкова поранилась во время рубки льда топором

Волочкова получила травму в купели

Анастасия Волочкова показала поклонникам фото травмы, полученной после неудачного купания в купели после бани, сообщает «Комсомольская правда». Артистка разместила фото в сториз на своей странице в Instagram.

По данным издания, обычно танцовщица перед заходом в купель сама вооружается топориком и скалывает ледяную корку, после чего убирает крупные льдины. На этот раз балерина оставила мелкие осколки, которые оцарапали ей бок. На снимке, опубликованном в соцсети, видны крупные красные полосы на левой стороне живота танцовщицы.

«И все же я порезалась о льдины в купели своей», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», диетологи раскритиковали слишком усердную подготовку Влочковой к премьере шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Эксперты заявили, что балерина недополучает необходимые питательные вещества при том рационе (зелень, перец Чили и суп «Том Ям»), которого она придерживается при активных тренировках. Специалисты выразили опасение, что, если танцовщица не принимает БАДы или витамины, то ее организм впоследствии может выйти из строя.