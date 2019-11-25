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«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты 

Рамблер 32 минуты назад
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов признался, что интимная жизнь с супругой закончилась больше года назад. Об этом сообщает «Телепрограмма».
«В этом году у нас ничего не было. В прошлом что-то было иногда, эпизодически», — заявил Иванов в эфире программы «На самом деле».
По словам Дмитрия, отношения с Лолитой давно «начали трещать по швам», хотя в начале брака между ними царила идиллия: он встречал певицу с работы и обустраивал семейное гнездышко.
Иванов признался, что восстановить взаимопонимание не получалось даже с помощью откровенных разговоров. По его словам, они обсуждали тему детей, но Лолита заявила, что для этого нужно много денег, «нужно их воспитать, кормить».
«Все сводилось к каким-то финансовым дисциплинам. Я считаю, что в тот момент, когда мы завели этот разговор, она, как я думаю, даже этим меня отталкивала», — заявил Иванов.
Это уже второе телевизионное шоу, в котором Дмитрий Иванов принимает участие после того, как Милявская обвинила его в изменах и обнародовала его переписку с Ольгой Кулиевой. По словам Лолиты, переписка велась два года назад, хотя Иванов утверждал, что их с Кулиевой отношения начались после разрыва с певицей.
Комментарии41 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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