Мадонну обвинили в воровстве

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Общество
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Происшествия
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Общество
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Происшествия

Мадонну обвиняют в том, что она не заплатила автору слов и музыки 

РИА Новости 37 минут назад
Кейси Спунер из электронного дуэта Fischerspooner утверждает, что Мадонна без его ведома использовала в альбоме Madame X песню God Control, над которой он работал, сообщает Guardian.
Спунер рассказал в инстаграме, что сотрудничал с французским продюсером Mirwais, выпускавшим Madame X, в декабре 2017 года.
По словам музыканта, ему пообещали, что его трек войдет в сольный альбом продюсера и будет выпущен позже. Но затем он услышал свои слова и музыку в песне God Control на пластинке Madame X.
В ответ на претензии Спунера юристы поп-дивы предложили ему сначала 10 тысяч долларов, затем — 25 тысяч в качестве компенсации. Но он не согласился и требует выплаты в один процент от доходов с гастрольных концертов.
Мадонна пока никак не прокомментировала эти обвинения.
Песня God Control уже стала поводом для критики из-за демонстрации насилия, поскольку в клипе показано нападение, аналогичное тому, которому подвергся ночной клуб "Пульс" в Орландо в июне 2016 года, тогда погибли 49 человек.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Почему ушло Азовское море Почему ушло Азовское море Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Мадонна , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки 24
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление 31
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете 27
«Издевательство»: что не так с планами Роскосмоса
«Издевательство»: что не так с планами Роскосмоса 47
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
01:03
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Происшествия
Мадонну обвинили в воровстве
01:00
Мадонну обвинили в воровстве
Шоу-бизнес
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
01:14
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Происшествия
Ульянов рассказал о своей госпитализации
02:18
Ульянов рассказал о своей госпитализации
Общество
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение