Директор Ротару ответил российским депутатам

По мнению концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, член Совета Федерации Валерий Рязанский , резко высказавшийся о народной артистке СССР, решил пропиарить свое имя. Об этом Лавров заявил в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Рамблер» писал, что ранее София Ротару утверждала, что в «аннексированный» Крым, как и в остальную Россию, ездить не собирается. Однако позднее стало известно, что певица планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Это желание Ротару резко раскритиковал сенатор Рязанский, заявивший, что необходимо поинтересоваться у россиян, нужны ли им гастроли подобных исполнителей.

«Что касается Рязанского, я не знал его до этого конфликта. Это пиар на имени Ротару — его хоть узнают теперь, вся стана узнает», — заявил Лавров.

Он также опроверг информацию о том, что Ротару отправляла банки с вареньем военным в Донбасс.