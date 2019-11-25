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Директор Ротару ответил российским депутатам 

Рамблер 1 час назад
Директор Ротару ответил российским депутатам
Фото: ТАСС
По мнению концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, член Совета Федерации Валерий Рязанский, резко высказавшийся о народной артистке СССР, решил пропиарить свое имя. Об этом Лавров заявил в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Рамблер» писал, что ранее София Ротару утверждала, что в «аннексированный» Крым, как и в остальную Россию, ездить не собирается. Однако позднее стало известно, что певица планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Это желание Ротару резко раскритиковал сенатор Рязанский, заявивший, что необходимо поинтересоваться у россиян, нужны ли им гастроли подобных исполнителей.
«Что касается Рязанского, я не знал его до этого конфликта. Это пиар на имени Ротару — его хоть узнают теперь, вся стана узнает», — заявил Лавров.
Он также опроверг информацию о том, что Ротару отправляла банки с вареньем военным в Донбасс.
«София Ротару никогда не спонсировала войну и никогда не посылала банки с вареньем», — подчеркнул он.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Рязанский , София Ротару , Совет Федерации
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