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Бузову обвинили в краже статуэтки премии «Нового радио» 

Газета.Ru 58 минут назад
Вспомнила детство? Бузову обвинили в краже премии
Фото: Газета.Ru
Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки музыкальной премии «Нового радио». Организаторы церемонии обнаружили пропавшую награду на полке певицы. «Золотая дева с лирой в руках» исчезла после мероприятия, ведущей которого была поп-звезда. Директор артистки заявил о том, что премия досталась звезде честным путем, глава пресс-службы радиостанции настаивает на том, что это ложь.
Певицу Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки музыкальной премии «Нового радио». Громкое заявление было сделано в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. По словам организаторов мероприятия, ранее они обнаружили пропажу одной из статуэток. Через некоторое время такая же премия была замечена на полке поп-звезды, которая как раз была ведущей злополучной церемонии, когда та показывала свои награды журналистке Ксении Собчак для ее шоу на YouTube.
Глава пресс-службы радиостанции Антон Коробков-Землянский отметил, что каждой «золотой деве с лирой в руках» был присвоен свой номер.
«Мы проводили расследование. Проверяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Опрашивали сотрудников сцены. — сказал он. — Ольга не была номинантом премии, но каким-то образом статуэтка оказалась у нее. Возможно, она ее случайно прихватила. Если таким образом будут пропадать статуэтки, то сама премия просто обесценится».
Коробков-Землянский заверил, что руководство радиостанции хочет мирного завершения этой истории, без заведения уголовного дела.
«Нам бы не хотелось, чтобы артистка оказалась в колонии из-за такой глупой ситуации», — заключил глава пресс-службы.
Стоит отметить, что столь громкое обвинение, в случае если оно не голословно, также является серьезным поводом для судебного разбирательства.
Что касается самой артистки, она заявляет, что ей неизвестно, о чем идет речь. Ранее в одном из интервью Бузова заверила, что никогда не стала бы брать что-то чужое из-за своей глубокой религиозности.
«Я верующий человек. Я чужого никогда не возьму. Но и свое не отдам. В детстве кражи, конечно, были. Совсем маленькая я тогда была. Не понимала, что такое плохо, а что хорошо. Мы учимся на ошибках. Я наступаю, к примеру, на свои грабли», — заверила исполнительница хита «Мало половин».
Директор артистки Антон Богославский уверяет, что премия досталась звезде честным путем, ей ее присудили. Однако представитель «Нового радио» утверждает обратное и настаивает на том, чтобы Бузова вернула ее радиостанции, поскольку награда досталась ей незаконно.
«Честным путем она вполне может получить ее [в будущем]», — заключил Коробков-Землянский.
Ранее издание Forbes опубликовало рейтинг блогеров с самым высоким заработком в российском сегменте Instagram. Бузова заняла в этом списке второе место, разделив его с телеведущей Региной Тодоренко. Их годовая прибыль составила приблизительно 55 млн рублей. Первое же место досталось Ксении Собчак, Instagram которой, как предполагается, приносит свыше 102 млн руб. прибыли в год.
В начале ноября Бузова поддержала закон о запрете домашнего насилия. По словам артистки, она, как и многие ее подруги, сталкивалась с домашним насилием.
«Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти», — цитирует Бузову сайт kp.ru.
Исполнительница призналась, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым многим знакомым казалось, что ей не удастся самостоятельно преодолеть все трудности.
«Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить», — сказала она.
Кроме того, певица высказалась о заявлении председателя думского Комитета по вопросам семьи Тамары Плетневой, выступившей против закона о домашнем насилии, — по словам чиновницы, наши люди «быстро мирятся», и если глава семьи окажется в тюрьме, то «некому будет зарабатывать деньги».
«Я просто в ужасе, когда слышу от эксперта в студии: мол, бьет, значит, любит. У нас нет никакого закона, который бы защитил женщин», — подчеркнула Бузова.
Артистка не уточнила детали домашнего насилия, с которым она столкнулась, однако по некоторым фразам становится понятно, что речь идет о времени, когда она была супругой футболиста Тарасова..
«Это был самый сложный период в моей жизни, — призналась певица, — Пыталась выжить, как могла. Но сейчас все позади, у меня новая жизнь. Собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги».
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Теги:
Шоу-бизнес , Происшествия , Статьи , Дмитрий Тарасов , Ксения Собчак , Тамара Плетнева , Регина Тодоренко , Антон Богославский , Ольга Бузова , НТВ
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