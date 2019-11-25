Рудковская нашла суррогатную мать для ребенка

Продюсер Яна Рудковская в интервью журналу Hello! рассказала, что они с мужем нашли суррогатную мать для будущего ребенка и надеются, что она на время станет частью их семьи. Выдержки из интервью приводит «Комсомольская правда».

По словам Рудковской, многие звезды, прибегавшие к услугам суррогатных матерей, «до сих пор боятся об этом говорить».

«Когда к суррогатному материнству обращаются мужчины, все радуются за них, а когда женщины — осуждают. Начинаются вопросы: «А ты что, сама не могла?». Мы пробовали ЭКО, и не раз. Эмбрионы не приживались. Происходило отторжение. У меня еще были молодые эмбрионы заморожены, они тоже не прижились. Было очень обидно», — рассказала она.

Продюсер выразила надежду, что с помощью реалити-шоу «ЯнаСупер» она сможет поменять взгляд людей на суррогатное материнство.

«Мне хотелось запустить это шоу, чтобы объяснить всем, почему я решилась на суррогатное материнство. (…) Я надеюсь, что [суррогатная мать] сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем», — заявила Яна Рудковская.

«Рамблер» писал, что ранее Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler, в котором отметила, что очень хотела бы родить еще одного ребенка, но из-за перенесенной операции сделать этого не сможет. При этом, по словам продюсера, она пока не рассматривает суррогатное материнство, так как муж против.