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Рудковская нашла суррогатную мать для ребенка 

Рамблер 42 минуты назад
Рудковская нашла суррогатную мать для ребенка
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская в интервью журналу Hello! рассказала, что они с мужем нашли суррогатную мать для будущего ребенка и надеются, что она на время станет частью их семьи. Выдержки из интервью приводит «Комсомольская правда».
По словам Рудковской, многие звезды, прибегавшие к услугам суррогатных матерей, «до сих пор боятся об этом говорить».
«Когда к суррогатному материнству обращаются мужчины, все радуются за них, а когда женщины — осуждают. Начинаются вопросы: «А ты что, сама не могла?». Мы пробовали ЭКО, и не раз. Эмбрионы не приживались. Происходило отторжение. У меня еще были молодые эмбрионы заморожены, они тоже не прижились. Было очень обидно», — рассказала она.
Продюсер выразила надежду, что с помощью реалити-шоу «ЯнаСупер» она сможет поменять взгляд людей на суррогатное материнство.
«Мне хотелось запустить это шоу, чтобы объяснить всем, почему я решилась на суррогатное материнство. (…) Я надеюсь, что [суррогатная мать] сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем», — заявила Яна Рудковская.
«Рамблер» писал, что ранее Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler, в котором отметила, что очень хотела бы родить еще одного ребенка, но из-за перенесенной операции сделать этого не сможет. При этом, по словам продюсера, она пока не рассматривает суррогатное материнство, так как муж против.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Комсомольская правда , HELLO!
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