«Мертвецы вылезают»: Малинин оценил возвращение Ветлицкой и Агузаровой

Агузарова, как ранее сообщал «Рамблер», в рамках юбилейного концерта группы Стаса Намина «Цветы» вышла на одну сцену с Аллой Пугачевой . Звезды спели дуэтом, при этом, по словам журналистов, давно не выступавшая бывшая солистка группы «Браво» едва не затмила в номере примадонну.

Наталья Ветлицкая, по данным СМИ, несколько лет прожив в Испании, планирует возобновить концертную деятельность в России. Пресса полагает, что на «камбэк» звезду толкнули финансовые проблемы.

«Да нормально, что они вернулись. Мертвецы вылезают. Вы не представляете, как мы зажигали в восьмидесятые», — заявил Малинин.

Он также отметил, что Агузарова является его давней подругой. Раньше артисты ходили друг к другу в гости. При этом Малинин заявил, что экс-солистка группы «Браво» сохранила мега-популярность, которую обрела три десятка лет назад.