Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Погода
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Криминал
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Общество

«Мертвецы вылезают»: Малинин оценил возвращение Ветлицкой и Агузаровой 

Рамблер 20 минут назад
Малинин оценил возвращение Ветлицкой и Агузаровой
Фото: РИА Новости
Александр Малинин в эфире программы «Ты не поверишь!» прокомментировал появление на сцене Жанны Агузаровой и Натальи Ветлицкой. Артист назвал нормальной ситуацию, когда «мертвецы вылезают».
Агузарова, как ранее сообщал «Рамблер», в рамках юбилейного концерта группы Стаса Намина «Цветы» вышла на одну сцену с Аллой Пугачевой. Звезды спели дуэтом, при этом, по словам журналистов, давно не выступавшая бывшая солистка группы «Браво» едва не затмила в номере примадонну.
Наталья Ветлицкая, по данным СМИ, несколько лет прожив в Испании, планирует возобновить концертную деятельность в России. Пресса полагает, что на «камбэк» звезду толкнули финансовые проблемы.
«Да нормально, что они вернулись. Мертвецы вылезают. Вы не представляете, как мы зажигали в восьмидесятые», — заявил Малинин.
Он также отметил, что Агузарова является его давней подругой. Раньше артисты ходили друг к другу в гости. При этом Малинин заявил, что экс-солистка группы «Браво» сохранила мега-популярность, которую обрела три десятка лет назад.
«Она шла по зимнему снегу, а за ней следы ели поклонники. Ее могут пригласить за пять миллионов выступить на корпоративе. Она суперзвезда», — подчеркнул артист.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая , Александр Малинин , Стас Намин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 23
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 4
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец 9
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ 234
Прилепин вспомнил, почему не стал президентом Украины
Прилепин вспомнил, почему не стал президентом Украины 19
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение