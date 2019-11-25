Малинин оценил возвращение Ветлицкой и Агузаровой

Александр Малинин в эфире программы «Ты не поверишь!» прокомментировал появление на сцене Жанны Агузаровой и Натальи Ветлицкой. Артист назвал нормальной ситуацию, когда «мертвецы вылезают».
Агузарова, как ранее сообщал «Рамблер», в рамках юбилейного концерта группы Стаса Намина «Цветы» вышла на одну сцену с Аллой Пугачевой. Звезды спели дуэтом, при этом, по словам журналистов, давно не выступавшая бывшая солистка группы «Браво» едва не затмила в номере примадонну.
Наталья Ветлицкая, по данным СМИ, несколько лет прожив в Испании, планирует возобновить концертную деятельность в России. Пресса полагает, что на «камбэк» звезду толкнули финансовые проблемы.
«Да нормально, что они вернулись. Мертвецы вылезают. Вы не представляете, как мы зажигали в восьмидесятые», — заявил Малинин.
Он также отметил, что Агузарова является его давней подругой. Раньше артисты ходили друг к другу в гости. При этом Малинин заявил, что экс-солистка группы «Браво» сохранила мега-популярность, которую обрела три десятка лет назад.
«Она шла по зимнему снегу, а за ней следы ели поклонники. Ее могут пригласить за пять миллионов выступить на корпоративе. Она суперзвезда», — подчеркнул артист.