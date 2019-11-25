У Анны Ковальчук объявилась родная сестра

У актрисы Ковальчук объявилась сестра

Актриса Анна Ковальчук заявила, что в ее жизни пять лет назад объявилась сестра Екатерина. Об этом знаменитость рассказала в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По словам звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук, ее сестра приехала из Сыктывкара.

«Она появилась в моей жизни всего пять лет назад. И это несмотря на то, что ей уже сейчас 21 год. Оказывается, у моего папы была очень бурная молодость. Они расставались с мамой, хотели разводиться. Потом с мамой снова сходились», — отметила актриса.

Ковальчук рассказала, что о сестре узнала случайно, когда та выросла и решила найти своего отца.

«Она приехала в Питер, пришла на мой спектакль. Катя подарила мне цветы. Я тогда, конечно, еще не представляла, что это моя сестра», — заявила Ковальчук.

Она также рассказала, что Екатерина мечтает стать актрисой и «безумно талантлива».

«Она маленькая, худенькая. Очень ласковая. Я счастлива, что обрела сестру. Конечно, моей маме поначалу было не по себе. Но теперь все нормально. Она смогла простить отца», — отметила она.

«Рамблер» писал, что в 2017 году Анна Ковальчук отпраздновала свое сорокалетие в стенах Театра им. Ленсовета. Коллеги Ковальчук приготовили для неё поздравление в стихах и подарки.