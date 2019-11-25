Шепелеву стало стыдно за фото в 16 лет

«Жгучее чувство стыда»: Шепелев показал, как выглядел в 16 лет

Дмитрий Шепелев в этом году стал больше общаться с поклонниками. Телеведущий делится в соцсети свои опытом в воспитании сына Платона. Также он рассказывает истории из своей жизни. На днях звезда эфира решил вспомнить, как выглядел в юности. Он нашел архивные снимки, на которых запечатлен в 16 лет. По его словам, смотреть на подобные кадры без смеха очень сложно. Как оказалось, ему даже стыдно за свой внешний вид.

На первом фото Шепелев предстал с взъерошенными волосами в голубой рубашке, брюках и галстуке. На другом снимке он уже позирует, скорее всего, со своей поклонницей. Телеведущий тогда представал в более молодежных образах, например, в футболке и клетчатой рубашке.

«Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть на фотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свой внешний вид. Обожаю это. Без смеха смотреть невозможно. Спасибо за архивные фотографии. Мне здесь лет 15–16», — поделился Дмитрий.

Некоторые поклонники были поражены увиденным. Многие также отметили, что телеведущему совершенно нечего стесняться, так как почти все в юности выглядят порой смешно и отчасти нелепо.

«Нормальный такой подросток, чего стыдиться», «Вы согласитесь, что это были классные, беззаботные годы», «Гламурный подросток. Классно выглядишь», «По-моему, красавчик», «Красивый мальчик на фото, никакого жгучего стыда не должно быть», — прокомментировали пост подписчики.