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На сына Яковлевой напали за отказ от татуировок 

Рамблер 1 час назад
На сына Яковлевой напали за отказ от татуировок
Фото: Instagram
Сын популярной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных был избит после того, как принял решение удалить с лица татуировки. Об этом сообщает «СтарХит».
«Рамблер» писал, что ранее Шальных приступил к выведению татуировок на лице, которые, по его словам, «мешают жизни и работе». В одной из столичных клиник ему даже сделали хорошую скидку на дорогостоящие процедуры, узнав, чей он сын.
Однако, по данным «СтарХита», после первого же сеанса Денис Шальных столкнулся с осуждением.
«Сначала ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома. Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки!» — пояснил источник из окружения сына актрисы.
По его словам, у Дениса Шальных после нападения «глаз заплыл», он «надеется, что нет сотрясения мозга», однако от идеи свести татуировки не отказался и в этом его поддержала возлюбленная.
«Его девушку зовут Анастасия. Ребята вместе уже несколько месяцев», — рассказал источник.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Денис Шальных , Елена Яковлева , StarHit
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