На сына Яковлевой напали за отказ от татуировок

«Рамблер» писал, что ранее Шальных приступил к выведению татуировок на лице, которые, по его словам, «мешают жизни и работе». В одной из столичных клиник ему даже сделали хорошую скидку на дорогостоящие процедуры, узнав, чей он сын.

Однако, по данным «СтарХита», после первого же сеанса Денис Шальных столкнулся с осуждением.

«Сначала ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома. Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки!» — пояснил источник из окружения сына актрисы.

По его словам, у Дениса Шальных после нападения «глаз заплыл», он «надеется, что нет сотрясения мозга», однако от идеи свести татуировки не отказался и в этом его поддержала возлюбленная.