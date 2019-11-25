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Константин Эрнст снова станет отцом 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
Константин Эрнст снова станет отцом
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и его жена Софья ожидают прибавления в семье. Об этом сообщил «СтарХит».
По данным издания, у Софьи Эрнст второй триместр
беременности.
«Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму», — рассказали в окружении звезд.
Константин Эрнст является отцом трех дочерей. Старшая, 25-летняя Александра, родилась от отношений с театральным критиком Анной Силюнас. Двое младших — от Софьи Эрнст.
«Рамблер» писал, что Константин Эрнст занимает должность генерального директора «Первого канала» с 1999 года. Ранее популярный ведущий Андрей Малахов рассказал, что затаил обиду на Эрнста, так как ему не позволяли развиваться в рамках «Первого канала».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Константин Эрнст
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