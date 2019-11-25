Константин Эрнст снова станет отцом

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и его жена Софья ожидают прибавления в семье. Об этом сообщил «СтарХит».

По данным издания, у Софьи Эрнст второй триместр

беременности.

«Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму», — рассказали в окружении звезд.

Константин Эрнст является отцом трех дочерей. Старшая, 25-летняя Александра, родилась от отношений с театральным критиком Анной Силюнас. Двое младших — от Софьи Эрнст.