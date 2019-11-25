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Дочь Лепса занялась музыкой в ущерб учебе в МГИМО 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Дочь Лепса забросила учебу в МГИМО
Фото: КАДР ИЗ КЛИПА HTTPS://YOUTU.BE/O_JC7HN6XO0
Дочь Григория Лепса 17-летняя Ева организовала музыкальную группу COSMOS girls, сообщает Teleprogramma.
Продюсированием коллектива занялся знаменитый родственник солистки.
Пресса иронизирует, что группа COSMOS girls, в состав которой кроме Евы Лепс входят еще две девушки, похожа на «ВИА ГРА» в период младенчества». За творчество юных артисток платит известный певец.
«Надо за все платить: за песни, клипы, съемки, педагогов и так далее, и тому подобное», — приводит издание слова Лепса.
Ева в настоящее время является студенткой факультета международной журналистики в МГИМО. Учитывая стремительное начало музыкальной карьеры, заниматься учебой девушке некогда.
«Я не могу сказать, что я самая прилежная студентка. Я пропускаю занятия из-за группы, либо просто не хочу», — заявила Ева Лепс.
В сентябре, как ранее сообщал «Рамблер», Григорий Лепс вновь начал употреблять алкоголь. Музыкант вновь был замечен с бокалом вина на открытии собственной пирожковой. Певец подчеркнул, что не пил целый год, потому что заключил пари.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , МГИМО
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