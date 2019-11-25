Дочь Лепса забросила учебу в МГИМО

Дочь Лепса занялась музыкой в ущерб учебе в МГИМО

Продюсированием коллектива занялся знаменитый родственник солистки.

Пресса иронизирует, что группа COSMOS girls, в состав которой кроме Евы Лепс входят еще две девушки, похожа на «ВИА ГРА» в период младенчества». За творчество юных артисток платит известный певец.

«Надо за все платить: за песни, клипы, съемки, педагогов и так далее, и тому подобное», — приводит издание слова Лепса.

Ева в настоящее время является студенткой факультета международной журналистики в МГИМО . Учитывая стремительное начало музыкальной карьеры, заниматься учебой девушке некогда.

«Я не могу сказать, что я самая прилежная студентка. Я пропускаю занятия из-за группы, либо просто не хочу», — заявила Ева Лепс.

В сентябре, как ранее сообщал «Рамблер», Григорий Лепс вновь начал употреблять алкоголь. Музыкант вновь был замечен с бокалом вина на открытии собственной пирожковой. Певец подчеркнул, что не пил целый год, потому что заключил пари.