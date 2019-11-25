Мама может: Пугачева поработала визажистом Орбакайте

24 ноября отмечался День матери — международный праздник в честь матерей. Вчера вечером свою мать с ним поздравила певица Кристина Орбакайте. В инстаграме она опубликовала две видеозаписи, на которых запечатлено то, как Пугачева делает ей макияж, а именно красит глаза.

«Какой у меня визажист сегодня!» — пошутила Орбакайте на первом видео и громко засмеялась.

На второй записи запечатлено окончание нанесения Пугачевой дочери не слишком яркого макияжа. При этом Пугачева произнесла, что «сильнее (краситься. — Прим. ред.) пока не надо, сейчас только губы накрасишь».

В подписи к видеозаписям Орбакайте похвасталась, что ее мать «может все», добавила эмодзи в виде сердца (признание в любви) и рук, сложенных в молитвенном жесте (благодарность), и хештеги #деньматери и #лучшаямама.