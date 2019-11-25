Верник рассказал о девушке в доме его 95-летнего отца

Вадим Верник в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал журналистам о молодой девушке, которую видели в Юрмале в компании его 95-летнего отца режиссёра Эмиля Верника. Актёр заявил, что его родственник несмотря на солидный возраст ведёт активный образ жизни.

«Папа так не любит никакие цифры. Он ощущает себя молодым человеком. Он красавец внутренне. Но он и внешне красавец. Женщины его обожают, кстати», — заявил Верник.

На вопрос журналистов, была ли молодая девушка, замеченная с режиссером в Юрмале, его возлюбленной, актёр ответил категорично.

«Нет, возлюбленная у него не появилась. Это его помощница. Она его намного младше, но они, как сказать, очень хорошо существуют вместе», — подчеркнул артист.

При этом сын режиссера подчеркнул, что его отец старается вести активный образ жизни: сам водит автомобиль, пользуется социальными сетями.