Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Погода
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Криминал
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Общество

Верник рассказал о девушке в доме его 95-летнего отца 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Верник рассказал о девушке в доме его 95-летнего отца
Фото: globallookpress.com
Вадим Верник в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал журналистам о молодой девушке, которую видели в Юрмале в компании его 95-летнего отца режиссёра Эмиля Верника. Актёр заявил, что его родственник несмотря на солидный возраст ведёт активный образ жизни.
«Папа так не любит никакие цифры. Он ощущает себя молодым человеком. Он красавец внутренне. Но он и внешне красавец. Женщины его обожают, кстати», — заявил Верник.
На вопрос журналистов, была ли молодая девушка, замеченная с режиссером в Юрмале, его возлюбленной, актёр ответил категорично.
«Нет, возлюбленная у него не появилась. Это его помощница. Она его намного младше, но они, как сказать, очень хорошо существуют вместе», — подчеркнул артист.
При этом сын режиссера подчеркнул, что его отец старается вести активный образ жизни: сам водит автомобиль, пользуется социальными сетями.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 64-летний рокер Владимир Кузьмин расстался с 28-летней подругой и вернулся к 37-летней бывшей жене Екатерине Трофимовой. Слухи о воссоединении пары поползли в СМИ после того, как Кузьмин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с экс-супругой. Позже такой же снимок у себя в аккаунте разместила и Екатерина Трофимова, которая подтвердила, что бывший муж вернулся в семью.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Комментарии2 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Вадим Верник , Екатерина Трофимова , Юрмала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 20
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 4
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец 10
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ 236
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение