Назван виновный в развале «Уральских пельменей»

Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове . По его мнению, именно из-за этого человека легендарный юмористический коллектив переживает далеко не лучшие времена.

«Больно видеть, что разваливается коллектив. Увы, у этого процесса есть инициатор. Я, в любом случае, люблю всех членов коллектива, с которыми мы прожили вместе большую часть наших жизней и не самую плохую, надо сказать», — заявил он.

При этом он заметил, что в «Уральских пельменях» сейчас отсутствует продюсер, нет капитана, который ведет корабль. Все члены команды доверились Орлову, что, как он считает, огромная ошибка. Его он назвал клопом, который присосался к команде и просто выкачивает из нее финансы.