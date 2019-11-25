Бузову заподозрили в краже

Ольгу Бузову заподозрили в краже статуэтки с музыкальной премии «Нового радио», на которой певица выступила в качестве ведущей церемонии. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявил руководитель пресс-службы мероприятия Антон Коробков-Землянский.

Менеджер уверяет, что после завершения церемонии администраторы мероприятия не досчитались одной статуэтки. По факту исчезновения приза, стоимость которого оценивается порядка 100 тысяч рублей, было инициировано целое расследование: были опрошены охранники, просмотрены записи с камер видеонаблюдения.

Позже в интервью, которое Бузова дала Ксении Собчак , сотрудники премии обратили внимание на полку с различными наградами артистки и увидели там свою статуэтку.

«И вот, собственно, мы видим здесь статуэтку, золотую «Сирену», которая и пропала на премии «Нового радио»», — заявил Коробков-Землянский.

Бузова, комментируя обвинения в хищении, заявила, что ничего не крала, поскольку в жизни следует библейским заповедям. Директор певицы заявил, что телеведущая заслуженно получила статуэтку.

«Ольга не являлась номинантом этой премии, она не была победителем в какой-то номинации. Честным путем она, конечно, вполне может завоевать такую же статуэтку. Но мы бы хотели вернуть ту, которую она получила незаконно», — подчеркнул руководитель пресс-службы музыкальной премии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Forbes составил список знаменитостей, зарабатывающих огромные деньги на рекламе в Instagram. Ольг Бузова заняла третье место в рейтинге с показателем в 860 тысяч долларов в год.