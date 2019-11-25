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Агузарова ужаснула поклонников внешним видом после пластики 

News.ru 44 минуты назад
Певица Жанна Агузарова шокировала публику внешним видом после явно неудачной пластической операции. Кожа на лице звезды смотрится сильно натянутой, увеличенные губы не красят общую картину.
Внешность певицы обсуждали в программе «Звёзды сошлись». Гости студии пришли к выводу, что Агузарова боится старости и переборщила с пластикой.
Впервые за много лет певицу увидели на концерте Стаса Намина по случаю юбилея группы «Цветы», куда были приглашены друзья Намина и те, кто пел на сцене в период расцвета карьеры композитора.
Это встреча старых друзей, — сказал один из коллег Намина.
Публика, в свою очередь, не только восхищалась выступлением звезды 80-х, но и во все глаза рассматривала слишком гладкое лицо певицы, половину которого закрывали тёмные очки.
Это из серии «хотели как лучше, а получилось как всегда». Видимо, делали коррекцию бровей и кожу сильно стянули кверху, — попытался объяснить ошибку пластического хирурга находившийся на съёмках эксперт.
Одета 57-летняя Агузарова тоже как подросток: узкие брюки, золотые украшения на костюме, ботильоны на немыслимой платформе с золотистой бахромой. Стареть всегда трудно — к такому выводу пришли гости программы.
Рассказать о звезде приехали её родственники с Дальнего Востока. Они не видели Жанну с той поры, как она уехала поступать в Москву — это более 30 лет. Столько же времени Агузарову не видела и мать, которой исполнился 81 год.
Ранее News.ru сообщал, что российский певец Александр Малинин посчитал возвращение к концертной деятельности коллег Жанны Агузаровой и Натальи Ветлицкой нормальным явлением. По словам Малинина, артистов из его поколения «палкой со сцены не выгонишь».
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Ветлицкая , Александр Малинин , Жанна Агузарова , Стас Намин
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