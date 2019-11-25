Певица Жанна Агузарова шокировала публику внешним видом после явно неудачной пластической операции. Кожа на лице звезды смотрится сильно натянутой, увеличенные губы не красят общую картину.
Внешность певицы обсуждали в программе «Звёзды сошлись». Гости студии пришли к выводу, что Агузарова боится старости и переборщила с пластикой.
Впервые за много лет певицу увидели на концерте Стаса Намина по случаю юбилея группы «Цветы», куда были приглашены друзья Намина и те, кто пел на сцене в период расцвета карьеры композитора.
Это встреча старых друзей, — сказал один из коллег Намина.
Публика, в свою очередь, не только восхищалась выступлением звезды 80-х, но и во все глаза рассматривала слишком гладкое лицо певицы, половину которого закрывали тёмные очки.
Это из серии «хотели как лучше, а получилось как всегда». Видимо, делали коррекцию бровей и кожу сильно стянули кверху, — попытался объяснить ошибку пластического хирурга находившийся на съёмках эксперт.
Одета 57-летняя Агузарова тоже как подросток: узкие брюки, золотые украшения на костюме, ботильоны на немыслимой платформе с золотистой бахромой. Стареть всегда трудно — к такому выводу пришли гости программы.
Рассказать о звезде приехали её родственники с Дальнего Востока. Они не видели Жанну с той поры, как она уехала поступать в Москву — это более 30 лет. Столько же времени Агузарову не видела и мать, которой исполнился 81 год.
Ранее News.ru сообщал, что российский певец Александр Малинин посчитал возвращение к концертной деятельности коллег Жанны Агузаровой и Натальи Ветлицкой нормальным явлением. По словам Малинина, артистов из его поколения «палкой со сцены не выгонишь».