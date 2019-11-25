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Названа причина провала России на «Детском Евровидении» 

Рамблер + ещё 26 6 минут назад
Во время выступления в детском «Евровидении» у российского участника Денберела Ооржака отказали ушные мониторы. Об этом ТАСС рассказали в Академии музыки Игоря Крутого.
«Рамблер» писал, что песенный конкурс «Евровидение» проходил в этом году в Гливице. Победу одержала представительница Польши Виктория Габор, получившая за песню Superhero («Супергерой») 278 баллов. Россияне Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак по итогам голосования заняли 13 место.
По данным Академии музыки Игоря Крутого, во время выступления у Денберела Ооржака отказали ушные мониторы, но он не растерялся, снял их и продолжил петь.
«Когда жюри объявило имена победителей, ребята заметно огорчились, но быстро справились со своими эмоциями», — подчеркнул представитель пресс-службе.
В свою очередь сам композитор Игорь Крутой заявил, что российские участники «достойно выступили» и их «ждут другие победы и другие вершины». Он также отметил, что «с учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место кто займет».
Комментарии10 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Игорь Крутой , ИТАР-ТАСС
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