Названа причина провала России на «Детском Евровидении»

Во время выступления в детском «Евровидении» у российского участника Денберела Ооржака отказали ушные мониторы. Об этом ТАСС рассказали в Академии музыки Игоря Крутого.

«Рамблер» писал, что песенный конкурс «Евровидение» проходил в этом году в Гливице. Победу одержала представительница Польши Виктория Габор, получившая за песню Superhero («Супергерой») 278 баллов. Россияне Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак по итогам голосования заняли 13 место.

По данным Академии музыки Игоря Крутого, во время выступления у Денберела Ооржака отказали ушные мониторы, но он не растерялся, снял их и продолжил петь.

«Когда жюри объявило имена победителей, ребята заметно огорчились, но быстро справились со своими эмоциями», — подчеркнул представитель пресс-службе.