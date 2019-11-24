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«Мертвецы вылезают»: Малинин оценил возвращение на сцену Ветлицкой и Агузаровой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
«Мертвецы вылезают»: Малинин предрек возвращение артистов
Фото: РИА Новости
Музыкант Александр Малинин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о возвращении на сцену Натальи Ветлицкой и Жанны Агузаровой. Как известно, первая вернулась из Испании и даст в следующем году несколько концертов в городах России. Агузарова также стала мелькать на сцене. Она, в частности, пришла на юбилей группы «Цветы» Стаса Намина.
«Да нормально, что они вернулись. Мертвецы вылезают. Вы не представляете, как мы зажигали в восьмидесятые. Жанна была на пике популярности. Она шла по зимнему снегу, а за ней следы ели поклонники. Ее могут пригласить за пять миллионов выступить на корпоративе. Она суперзвезда. Каждый артист должен быть востребован. Если у него есть публика. Значит артист работает. Когда не очень востребован, то ждет, когда его позовут», — философски заметил музыкант.
Как сказал Малинин, с Агузаровой они давние друзья. Раньше даже в гости друг к другу ходили.
«Она — особенный человек. Она всегда была оригинальной», — сказал Александр Малинин.
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При этом он не видит ничего плохого в том, что с годами звезды стали больше уделять внимания своей внешности.
«Посмотрите, какой я стал красавчик. Любо-дорого посмотреть. Как только начинаешь стареть, то морщины напрягают. Если слесарем работаешь, то, конечно, внешность тебя не особо волнует. Мы из того поколения, что палкой со сцены не выгонишь», — заметил он.
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Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая , Александр Малинин , Стас Намин , НТВ , Испания
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