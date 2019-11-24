Старший сын Шаинского судится за наследство отца

Старший сын Шаинского судится с вдовой за наследство композитора

Два года назад скончался композитор Владимир Шаинский . Он прожил большую жизнь — 92 года, и умер в США

Суды за его наследство идут до сих пор. Делить есть что — у композитора была квартира в центре столицы, дом с садом в Сан-Диего, а также огромное творческое наследие — по реестру Российского авторского общества Шаинский является правообладателем 500 музыкальных произведений.

Композитор был трижды женат. Дети родились в двух последних браках — первенец Иосиф от второй жены Натальи и Вячеслав и Анна от третьей супруги Светланы.

Мирно договориться о разделе наследства родственники не могут.

По словам младшего сына композитора, Вячеслава, который был гостем телепрограммы «Звезды сошлись» на НТВ, все имущество покойный отец завещал его матери Светлане.

Но на свою долю претендует и старший сын Иосиф, который с семьей живет в Израиле. Вроде бы у него оформлена инвалидность, поэтому даже при наличии завещания на другого человека ему положена определенная доля.

Вячеслав считает это несправедливым, поскольку в течение долгих лет брат не принимал никакого участия в жизни отца и никак не помогал в последние трудные годы, когда он болел.

Как ранее писал «Рамблер», старший сын композитора Иосиф Шаинский приехал в Москву из Израиля и обратился к нотариусу, чтобы получить часть наследства, которая положено ему по закону.

Однако 47-летнего мужчину ждало разочарование. Выяснилось, что Владимир Яковлевич все свое имущество оставил только последней супруге.