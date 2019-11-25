Вдова Шаинского слегла из-за судов за его наследство

Вдова Шаинского слегла из-за судов за наследство композитора

Вдова композитора Владимира Шаинского Светлана слегла в больницу из-за судов за наследство, которые длятся вот уже два года. Об этом рассказал сын Шаинского Вячеслав

Он не стал называть диагноз матери, но только упомянул, что все болезни сегодня — от нервов. Светлана Шаинская, прожившая в браке с композитором более 30 лет, всю жизнь посвятила мужу. Он запретил ей работать, и Светлана растила детей и помогала мужу — собирала его на гастроли, ездила вместе с ним, рассказал подробности жизни их семьи в эфире программы «Звёзды сошлись» Вячеслав Шаинский.

В последние годы маме приходилось всё труднее, папа болел, она постоянно находилась рядом с ним и ей даже некогда было выйти купить продукты, — рассказывает сын композитора.

Когда Светлана вышла замуж за прославленного композитора, ей было всего 17 лет, а ему — 58. Несмотря на пересуды, Светлана оставалась верной и любящей женой. Даже лёжа в больнице Шаинский постоянно требовал к себе жену. он не желал разговаривать с персоналом по-английски и доверял только Светлане.

Болезнь Шаинского сильно сказалась на семейном бюджете: после смерти композитора семья оказалась в больших долгах. Композитор завещал всё жене, но до вступления в наследство счёт в банке, за счёт которого жила вся семья, оказался заблокирован. Чтобы оплатить лечение Шаинского, семья продала квартиру в Москве на Ленинградке, стоимость которой оценивается в 22 млн рублей. На тот момент там жил Вячеслав, который пожертвовал жильём ради отца.

Сейчас на долю в этой квартире претендует старший сын Шаинского Иосиф. Он требует признать сделку купли-продажи недействительной и истребовать причитающуюся ему одну двенадцатую квартиры. Находившиеся в студии адвокаты выразили недоумение, зачем ему это. И в итоге пришли к выводу, что делает это старший сын, ни разу не видевшийся с отцом, не интересовавшийся его здоровьем и жизнью, из принципа.

Ранее News.ru сообщал, что семья скончавшегося в 2017 году советского и российского композитора Владимира Шаинского до сих пор не может поделить наследство покойного.