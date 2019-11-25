Стало известно, почему Агузарова не общается с семьей

Двоюродная сестра певицы Жанны Агузаровой Зарема рассказала, что исполнительница уже больше тридцати лет не общается с мамой и порвала все связи с семьей. Об этом она заявила в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам Заремы, родные регулярно видят Жанну Агузарову, но «только на экране».

«Мы звонили ей. Директор не дает ее номер. Она живет как жемчужина в раковине. Жанна даже с мамой не поддерживает отношения», — рассказала она.

По словам двоюродной сестры певицы, Агузарова уехала из дома после того как закончила школу, а до этого была вынуждена жить с отчимом, который поднимал на нее руку.

«Она обиделась на маму. Сейчас ее маме 81 год. Как уехала из дома поступать в Москву, так и не общается. Она ни с кем не разговаривает», — сказала Зарема.

При этом двоюродная сестра певицы отметила, что та добилась всего своим трудом, и призвала Агузарову вспомнить о своих родных.