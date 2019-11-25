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Шоу-бизнес

Стало известно, почему Агузарова не общается с семьей 

Рамблер + ещё 3 4 минуты назад
Стало известно, почему Агузарова не общается с семьей
Фото: globallookpress.com
Двоюродная сестра певицы Жанны Агузаровой Зарема рассказала, что исполнительница уже больше тридцати лет не общается с мамой и порвала все связи с семьей. Об этом она заявила в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.
По словам Заремы, родные регулярно видят Жанну Агузарову, но «только на экране».
«Мы звонили ей. Директор не дает ее номер. Она живет как жемчужина в раковине. Жанна даже с мамой не поддерживает отношения», — рассказала она.
По словам двоюродной сестры певицы, Агузарова уехала из дома после того как закончила школу, а до этого была вынуждена жить с отчимом, который поднимал на нее руку.
«Она обиделась на маму. Сейчас ее маме 81 год. Как уехала из дома поступать в Москву, так и не общается. Она ни с кем не разговаривает», — сказала Зарема.
При этом двоюродная сестра певицы отметила, что та добилась всего своим трудом, и призвала Агузарову вспомнить о своих родных.
«Рамблер» писал, что ранее Жанна Агузарова в рамках юбилейного концерта группы Стаса Намина «Цветы» вышла на одну сцену с Аллой Пугачевой. Звезды спели дуэтом, при этом, по данным «СтарХита», давно не выступавшая бывшая солистка группы «Браво» настолько завладела вниманием публики, что едва не потеснила Пугачеву.
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Комментарии6 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Стас Намин , Алла Пугачева , StarHit , НТВ
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