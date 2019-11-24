Пластический хирург вынес вердикт Агузаровой

Жанна Агузарова — человек малопредсказуемый. Какое-то время она не появлялась на публике, сейчас же она выступает перед зрителями в малоузнаваемом облике.
Вместо прежних «марсианских» нарядов на ней одежда «девочки-припевочки» с дискотеки 90-х. Впрочем, 57-летняя певица стройна, как и в юности.
А вот лицо так изменилось, что даже пошли слухи, что Жанна стала жертвой пластической хирургии.
Кому лучше знать, как не профессионалу? Пластический хирург Игорь Белый оценил внешность Агузаровой и высказал свое мнение в эфире телепередачи «Звезды сошлись».
Он уверен, что певица делала пластические операции и прочие косметические мероприятия и не одно.
В частности, он отметил неестественное положение бровей, лифтинг (накачку) губ, а также наличие различных моментов хирургического лифтинга и изменение линии прически.
Как сообщал «Рамблер», за время пребывания в тени 57-летняя звезда преобразилась. Обновленная Агузарова лишена бровей и части волос над областью лба. Место удаленного волосистого покрова заняли татуировки.