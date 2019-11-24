Пластический хирург вынес вердикт Агузаровой

Изменившееся лицо Агузаровой оценил специалист-хирург

Жанна Агузарова — человек малопредсказуемый. Какое-то время она не появлялась на публике, сейчас же она выступает перед зрителями в малоузнаваемом облике.

Вместо прежних «марсианских» нарядов на ней одежда «девочки-припевочки» с дискотеки 90-х. Впрочем, 57-летняя певица стройна, как и в юности.

А вот лицо так изменилось, что даже пошли слухи, что Жанна стала жертвой пластической хирургии.

Кому лучше знать, как не профессионалу? Пластический хирург Игорь Белый оценил внешность Агузаровой и высказал свое мнение в эфире телепередачи «Звезды сошлись».

Он уверен, что певица делала пластические операции и прочие косметические мероприятия и не одно.

В частности, он отметил неестественное положение бровей, лифтинг (накачку) губ, а также наличие различных моментов хирургического лифтинга и изменение линии прически.