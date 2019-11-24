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Страсти улеглись: Собчак и Виторган снова вместе 

Рамблер 15 минут назад
Страсти улеглись: Собчак и Виторган снова вместе
Фото: РИА Новости
Скандальный развод Ксении и Максима и последующая не менее скандальная свадьба светской львицы с Богомоловым остались в прошлом.
Жизнь продолжается, что и продемонстрировали экс-супруги, дружно отметив день рождения их общего сына Платона вместе со своими родственниками.
Отец Максима — Эммануил Виторган — выложил в инстаграме фотографии с детского праздника.
На фотографии Ксения и Максим около малыша, они выглядят вполне счастливыми и веселыми.
Это первый снимок за последнее время, где родители Платона снова вместе. Бывшие супруги устроили каждый свою личную жизнь и, видимо, уже вполне могут общаться на дружеской основе.
Как ранее писал «Рамблер», в сентябре Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган встречается с 28-летней актрисой Ниной Нинидзе.
Общий сын телеведущей и актера уже познакомился с новыми возлюбленными своих родителей.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Эммануил Виторган
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