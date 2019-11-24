Страсти улеглись: Собчак и Виторган снова вместе

Скандальный развод Ксении и Максима и последующая не менее скандальная свадьба светской львицы с Богомоловым остались в прошлом.

Жизнь продолжается, что и продемонстрировали экс-супруги, дружно отметив день рождения их общего сына Платона вместе со своими родственниками.

Отец Максима — Эммануил Виторган — выложил в инстаграме фотографии с детского праздника.

На фотографии Ксения и Максим около малыша, они выглядят вполне счастливыми и веселыми.

Это первый снимок за последнее время, где родители Платона снова вместе. Бывшие супруги устроили каждый свою личную жизнь и, видимо, уже вполне могут общаться на дружеской основе.