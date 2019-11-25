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Семенович рассказала, кто подарил ей квартиру в Москве 

Рамблер + ещё 3 15 минут назад
Семенович рассказала, кто подарил ей квартиру в Москве
Фото: Instagram
Анна Семенович в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, кто подарил ей шикарную квартиру в Москве площадью 170 квадратных метров. Артистка заявила, что апартаменты презентовал ей предприниматель по имени Руслан, с которым она познакомилась еще до того, как стала популярной певицей.
Бизнесмен приметил Семенович в одном из столичных караоке-клубов, куда будущая звезда пришла отдохнуть с подругой. Руслан анонимно послал девушке цветы и шампанское, а, когда она обнаружила, что у ее машины спущено колесо, предприниматель галантно предложил довезти певицу до дома. После того, как между молодыми людьми завязались отношения, Руслан подарил Анне кольцо с бриллиантом, свозил на отдых в Арабские Эмираты. позже артистку пригласили стать участницей группы «Блестящие». Затем бизнесмен купил квартиру, где, как предполагал, он будет жить вместе с Семенович.
«Как только я вошла туда, я сразу поняла, что это моя квартира!» — заявила звезда.
Однако семейная жизнь у Руслана и Анны не задалась. Однажды Семенович позвонила женщина и заявила, что у бизнесмена есть другая семья. В откровенном разговоре мужчина признался и поставил певице условие: он бросит жену и ребёнка, если Семенович уйдет из «Блестящих». Артистка выбрала карьеру.
Расставаясь, предприниматель оставил ей квартиру.
«За то, что ты подарила мне столько любви, сколько я никогда не знал. И чтобы ни случилось, у тебя всегда есть, где жить, есть крыша над головой», — процитировала слова бывшего возлюбленного Семенович.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Семенович шокировала фанатов снимком в купальнике, сделанном на Мальдивах. СМИ сообщили, что подписчики звезды «обратили внимание на её роскошную пятую точку». Одних она «восхитила», другие сравнивали ее с той же частью тела американской знаменитости Ким Кардашьян. Между тем большинство поклонников сочло, что ягодицы бывшей солистки группы «Блестящие» похожи на ягодицы жены рэпера Канье Уэста исключительно своей «переделанностью».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анна Семенович , Ким Кардашьян , Москва
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