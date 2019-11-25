Семенович рассказала, кто подарил ей квартиру в Москве

Анна Семенович в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, кто подарил ей шикарную квартиру в Москве площадью 170 квадратных метров. Артистка заявила, что апартаменты презентовал ей предприниматель по имени Руслан, с которым она познакомилась еще до того, как стала популярной певицей.

Бизнесмен приметил Семенович в одном из столичных караоке-клубов, куда будущая звезда пришла отдохнуть с подругой. Руслан анонимно послал девушке цветы и шампанское, а, когда она обнаружила, что у ее машины спущено колесо, предприниматель галантно предложил довезти певицу до дома. После того, как между молодыми людьми завязались отношения, Руслан подарил Анне кольцо с бриллиантом, свозил на отдых в Арабские Эмираты. позже артистку пригласили стать участницей группы «Блестящие». Затем бизнесмен купил квартиру, где, как предполагал, он будет жить вместе с Семенович.

«Как только я вошла туда, я сразу поняла, что это моя квартира!» — заявила звезда.

Однако семейная жизнь у Руслана и Анны не задалась. Однажды Семенович позвонила женщина и заявила, что у бизнесмена есть другая семья. В откровенном разговоре мужчина признался и поставил певице условие: он бросит жену и ребёнка, если Семенович уйдет из «Блестящих». Артистка выбрала карьеру.

Расставаясь, предприниматель оставил ей квартиру.

«За то, что ты подарила мне столько любви, сколько я никогда не знал. И чтобы ни случилось, у тебя всегда есть, где жить, есть крыша над головой», — процитировала слова бывшего возлюбленного Семенович.