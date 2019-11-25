Все против: Россия провалилась на детском «Евровидении»

Россия провалилась на детском «Евровидении»

В польском Гливице прошел международный детский песенный конкурс «Евровидение», победителем которого стала хозяйка состязаний Вики Габор. Второе место досталось казахстанцу Ержану Максиму, хорошо известному по скандальному шестому сезону шоу «Голос. Дети». Конкурсанты из России , Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак, заняли 13-е место. Несмотря на уверенное выступление, на сцене у Ооржака отключился ушной монитор, и номер он вынужден был закончить номер без него.

Первым на сцену детского «Евровидения» вышел 14-летний финалист австралийской версии вокального шоу «Голос» Джордан Энтони. Свою первую песню молодой певец написал в семь лет, а сам номер он спел, подыгрывая себе на фортепиано, за которым Энтони и сочиняет песни. В интервью перед конкурсом он признавался, что ставит перед собой целью не победить на «Евровидении», а подарить вдохновение своим ровесникам при помощи музыки.

В сопровождении яркого видеоряда и блесток его сменила французская конкурсантка Carla с песней «Bim Bam Toi» о девочке, испытавшей первую любовь, которой сложно разобраться в своих чувствах. Кстати, она признавалась, что лучшей песней детского «Евровидения» считает песню российской конкурсантки Полины Богусевич «Крылья».

Третьими по счету выступили российские участники — 13-летний Денберел Ооржак и девятилетняя Татьяна Меженцева. В этом году Ооржак принял участие в телеконкурсе для подростков, оставшихся без родителей, «Ты супер!», где занял первое место. Со своей партнершей, которая выступила соавтором их песни «Время для нас», он познакомился на фестивале «Детская Новая волна 2019». Вместе они решили выступить с номером, которым хотели призвать людей объединиться перед опасностями, которые угрожают планете.

Во время первой репетиции Ооржак упал в обморок из-за волнения. На генеральном прогоне за его спиной стояли врачи, однако на самом конкурсе он не показал слабости. Только после их выступления стало известно, что у него отключился ушной монитор, и все время на сцене он провел без него.

14-летняя певица Мила Москов из Северной Македонии спела песню «Fire» об огне фантазий и амбиций, который горит в сердце каждого ребенка, а на смену ей вышла конкурсантка из Испании Мелани Гарсия. Молодая исполнительница, прошедшая школу оперного пения, спела песню «Marte» («Марс»), которая отметила возвращение Испании на детское «Евровидение» после 13 лет отсутствия.

Следом пришел черед участников из соседних с Россией стран — 13-летнего Георгия Ростиашвили из Грузии с песней «We need love» и 14-летней Лизы Мисниковой из Белоруссии со стильной танцевальной композицией «Пепельный», которая началась с раската сирен и сопровождалась видеорядом, выполненным в стиле манга.

Валлийку Эрин Май, спевшую под сопровождение электрогитары песню «Heartbeating», сменил финалист российской версии шоу «Голос. Дети» Ержан Максим, который представлял на детском «Евровидении» Казахстан. После скандала, связанного с поражением Максима дочери Алсу Микелле Абрамовой из-за использования ботов во время голосования, ведущие выразили надежду, что в этот раз процедура подсчета голосов пройдет без нарушений и ошибок.

Десятой к зрителям вышла исполнительница из страны-хозяйки «Евровидения» этого года — Вики Габор с песней «Супергерой», одетая в расшитый маленькими зеркалами костюм ярко-желтого цвета. Вслед за ней на сцену вышла ирландка Анна Кирни с песней, названной в честь одного из персонажей своего национального фольклора «Банши». В своей песне она попыталась рассказать о том, как можно победить злых духов с помощью любви.

13-летняя украинская певица София Иванько предпочла обойтись без пестрого видеоряда и резких музыкальных ходов — ее песня «Дух музыки», к написанию которой София сама приложила руку, сделала ставку на спокойную динамику со скрытым мощным эмоциональным зарядом.

Представителя Нидерландов Мэтью ведущие назвали «главным ловеласом конкурса» — молодой участник из страны-победительницы взрослого «Евровидения» спел песню «Dans met jou» («Танцевать с тобой»), после чего уступил сцену Карине Игнатян из Армении. У 13-летней певицы оказалось самое эффектное начало сценического номера — в самом начале песни «Цвета твоей мечты» перед ней открыли большие резные ворота четыре балерины из группы подтанцовки.

Албанка Исея Чили спела балладу о взрослении «Мой друг детства», а песни Жоанны Алмейды из Португалии «Come with me», итальянки Марты Виолы «La Voce Della Terra» («Голос Земли») и сербки Дарьи Врачевич «Подигни глас» («Подай голос») оказались посвящены экологическим проблемам на планете.

Во время объявления результатов состязаний достаточно быстро завязалась борьба за лидерство между Казахстаном и Польшей. После голосования профессионального жюри Ержан смог захватить лидерство, однако после подсчета голосов зрителей ситуация изменилась, и хозяйка конкурса смогла вырваться на первое место. Тройку сильнейших замкнула Испания, а Россия смогла занять лишь 13-е место.