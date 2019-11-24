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Волочкова рассказала о своем материнстве 

Рамблер 1 час назад
Волочкова рассказала о своем материнстве
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова поздравила женщин с Днем матери и рассказала о своем материнстве.
«Сегодня День Матери. Всех мам я поздравляю. Желаю мира, добра, терпения, Мудрости и любви. Будьте счастливы со своими детьми. Храни вас Бог! Себя я тоже поздравляю. Потому что я очень счастливая мама», — написала артистка в соцсетях.
День матери — международный праздник. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В разных странах праздник приходится на разные даты. В США и Западной Европе, например, День матери отмечается во второе воскресенье мая. В России материнский праздник отмечают в последнее воскресенье ноября.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 14-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой почти год живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой возлюбленной. Дочку зовут Ариадна, она учится в школе в центре Москвы.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова
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