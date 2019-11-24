Волочкова рассказала о своем материнстве

Балерина Анастасия Волочкова поздравила женщин с Днем матери и рассказала о своем материнстве.

«Сегодня День Матери. Всех мам я поздравляю. Желаю мира, добра, терпения, Мудрости и любви. Будьте счастливы со своими детьми. Храни вас Бог! Себя я тоже поздравляю. Потому что я очень счастливая мама», — написала артистка в соцсетях.

День матери — международный праздник. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В разных странах праздник приходится на разные даты. В США и Западной Европе, например, День матери отмечается во второе воскресенье мая. В России материнский праздник отмечают в последнее воскресенье ноября.