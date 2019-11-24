Ветлицкая: повалил на пол и начал душить

«Повалил, начал душить»: Ветлицкую чуть не убил муж

В телеэфире звезда поделилась не самыми приятными воспоминаниями. Оказывается, в свое время ей чудом удалось спасти свою жизнь.

Еще до отъезда, когда она работала солисткой группы «Мираж», Наталья была замужем за артистом Павлом Смеяном

Павел время от времени злоупотреблял алкоголем, хотя знал, что во хмелю может вести себя неадекватно. В итоге певица предложила ему расстаться. А супруг, по ее словам, просто озверел от этого заявления.

«Сказал: «Ты со мной жить не хочешь, поэтому я тебя убью»… Повалил на пол, сел сверху и начал душить», — цитируют слова Ветлицкой Ura.news.

В тот раз Наталье удалось отбиться, успокоить разъяренного мужа, и все обошлось. Конечно, о совместной жизни речь уже не шла.

Но через некоторое время Павел пришел к ней под предлогом необходимости забрать вещи. Певица его впустила, а сама пошла в ванную комнату. Это ее и спасло.

Как она рассказала, экс-супруг включил музыку на полную громкость и начал выламывать дверь ванной. Ветлицкой чудом удалось выбежать из квартиры, скорее всего, Павел бы ее догнал, но вмешался сосед снизу.

Домой Наталья рискнула возвратиться только с милицией.

«Когда я вернулась в квартиру с участковым, то увидела на столе огромный тесак. Он хотел зарезать меня, если бы я вернулась сама», — уверена певица.