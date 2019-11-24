Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова

Ранее он заявил СМИ, что не будет участвовать в конкурсах, и намерен дать дорогу молодым исполнителям.

«Сегодня действительно историческая премия. Первый раз за многие годы нет Филиппа Кикорова», — сказал со сцены Сергей Светлаков.

Иван Ургант подхватил тему и заявил, что зрители будут скучать без Филиппа.

«Нам будет не хватать этой раковины, забитой перьями. Этой фуры с костюмами, которая преграждает въезд в Кремль. Нам будет не хватать этого страха, что кто-то может чихнуть блестками на тебя в коридоре. Поэтому мы решили поддержать Филиппа, ведь если его не подержать, он может упасть», — посмеялись ведущие.

Гвоздем «Золотого граммофона» стало выступление Николая Баскова — заклятого конкурента Филиппа. Басков выступил в костюме робокопа и тоже прошелся по Киркорову. Он сказал, что «окропил зал святой водой», чтобы тот не появился на церемонии.