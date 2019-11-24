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Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Ведущие Ургант и Светлаков высмеяли блестки и перья Филиппа Киркорова, отсутствующего на церемонии «Золотой граммофон». Вручение премии впервые прошло без Киркорова.
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Ранее он заявил СМИ, что не будет участвовать в конкурсах, и намерен дать дорогу молодым исполнителям.
«Сегодня действительно историческая премия. Первый раз за многие годы нет Филиппа Кикорова», — сказал со сцены Сергей Светлаков.
Иван Ургант подхватил тему и заявил, что зрители будут скучать без Филиппа.
«Нам будет не хватать этой раковины, забитой перьями. Этой фуры с костюмами, которая преграждает въезд в Кремль. Нам будет не хватать этого страха, что кто-то может чихнуть блестками на тебя в коридоре. Поэтому мы решили поддержать Филиппа, ведь если его не подержать, он может упасть», — посмеялись ведущие.
Гвоздем «Золотого граммофона» стало выступление Николая Баскова — заклятого конкурента Филиппа. Басков выступил в костюме робокопа и тоже прошелся по Киркорову. Он сказал, что «окропил зал святой водой», чтобы тот не появился на церемонии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Филипп Киркоров съездил в Нижний Новгород с концертом и поблагодарил за гостеприимство «нижненовгородскую» область.
Комментарии5 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Иван Ургант , Николай Басков , Сергей Светлаков
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