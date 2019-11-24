Эмилия Кларк очаровала Дэвида Бекхэма

Звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм похвастался случайной встречей с актрисой Эмилией Кларк , сыгравшую роль Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Исполнительница роли Кхалиси, Матери драконов, чуть не сбила его с ног на концерте в Сан-Франциско

Встреча произвела на Бекхэма такое впечатление, что он попросил актрису о совместной фотографии. Снимок футболист разместил на своей странице в Instagram.

Я снова почувствовал себя маленькой звездой рядом с Матерью драконов, — говорится в его подписи к снимку.