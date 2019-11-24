Эмилия Кларк очаровала Дэвида Бекхэма 

Звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм похвастался случайной встречей с актрисой Эмилией Кларк, сыгравшую роль Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Исполнительница роли Кхалиси, Матери драконов, чуть не сбила его с ног на концерте в Сан-Франциско.
Встреча произвела на Бекхэма такое впечатление, что он попросил актрису о совместной фотографии. Снимок футболист разместил на своей странице в Instagram.
Я снова почувствовал себя маленькой звездой рядом с Матерью драконов, — говорится в его подписи к снимку.
Ранее News.ru сообщал, что Эмилия Кларк рассказала, каково это было — часто раздеваться перед толпой во время съёмок первого сезона «Игры престолов». Актриса рассказала, что даже плакала между съёмками в туалете. Позже ей помог исполнитель роли Дрого актёр Джейсон Момоа. Он объяснил Кларк, что она сама решает, как сниматься в таких сценах.