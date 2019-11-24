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Семенович раскрыла секрет поддержания пышных форм 

News.ru 9 часов назад
Семенович раскрыла секрет пышных форм
Фото: globallookpress.com
Певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, как она поддерживает себя в форме. Артистка любит ходить к косметологу, самостоятельно делает разные маски, а сногсшибательную фигуру, данную ей от природы, холит в детокс-клиниках.
Единственное, что омрачает жизнь актрисы — способность организма быстро набирать лишний вес. Поэтому Семенович всегда сидела на разных диетах, позволяя себе лишь салатики, рыбку и тщательно считая калории. Только в одном любимом блюде артистка себе не отказывает — это картошка, которую Анна ест только в виде пюре, призналась певица на передаче «Секрет на миллион».
Бывшая фигуристка не оставляет заняти спортом — она регулярно занимается на беговой дорожке на установленном дома тренажёре. Певица привела в пример отдых на пляже, где она в отличие от друзей сначала должна пробежаться, а уж после идти купаться в море.
Но главный секрет Семенович не в этом. Каждое утро надо выполнять один и тот же ритуал: подходить к зеркалу и говорить себе: «Я — богиня». После этого желательно принять солевую ванну, которая придаёт энергии, и снова повторить своему отражению: «Я — богиня».
Уколы ботокса Семенович, по её признанию, делает редко, а больше предпочитает разнообразные косметические процедуры. А с фигурой всё просто — меньше есть и больше двигаться.
Ранее News.ru сообщал, что Анна Семенович вспомнила курьёзную историю начала своей карьеры в «Блестящих». Группа была приглашена на официальное мероприятие, на котором присутствовал и российский президент.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анна Семенович
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