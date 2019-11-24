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Семенович рассказала, как метнула туфлей в Путина 

News.ru 33 минуты назад
Семенович метнула туфлей в Путина
Фото: globallookpress.com
Анна Семенович вспомнила курьёзную историю начала своей карьеры в «Блестящих». Группа была приглашена на официальное мероприятие, на котором присутствовал и российский президент.
Группы выступала на сцене, девушки пели песню «За четыре моря» и танцевали, как вдруг у Анны Семенович на одной из туфель расстегнулась застёжка и обувь полетела в президента. Историю подтвердили коллеги Анны по группе надежда Ручка и Юлия Ковальчук в программе «Секрет на миллион».
До президента туфля не долетела, упала у его ног, в районе стола, где сидел Владимир Владимирович, — рассказывает Анна Семенович.
Прерывать выступление девушки не стали и кое-как, хромая, смеётся певица, она доработала номер. Туфлю после поднял и галантно вернул девушке Владимир Винокур, который вместе с Львом Лещенко также был участником выступления.
Курьёзных историй участницы группы «Блестящие» помнят немало. На пике популярности девушки давали по девять концертов за день, едва успевая переезжать с одной площадки на другую. На гастролях в Эвенкии, например, они выступали в спортзалах, где после концерта им приходилось и спать. В итоге адская работа и невысокая зарплата вынудила Анну покинуть коллектив.
Ранее News.ru сообщал, что Анна Семенович стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Она рассказала откровенные истории из личной жизни.
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Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Винокур , Лев Лещенко , Юлия Ковальчук , Лера Кудрявцева , Анна Семенович
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