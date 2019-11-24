Семенович метнула туфлей в Путина

Семенович рассказала, как метнула туфлей в Путина

Анна Семенович вспомнила курьёзную историю начала своей карьеры в «Блестящих». Группа была приглашена на официальное мероприятие, на котором присутствовал и российский президент.

Группы выступала на сцене, девушки пели песню «За четыре моря» и танцевали, как вдруг у Анны Семенович на одной из туфель расстегнулась застёжка и обувь полетела в президента. Историю подтвердили коллеги Анны по группе надежда Ручка и Юлия Ковальчук в программе «Секрет на миллион».

До президента туфля не долетела, упала у его ног, в районе стола, где сидел Владимир Владимирович, — рассказывает Анна Семенович.

Прерывать выступление девушки не стали и кое-как, хромая, смеётся певица, она доработала номер. Туфлю после поднял и галантно вернул девушке Владимир Винокур , который вместе с Львом Лещенко также был участником выступления.

Курьёзных историй участницы группы «Блестящие» помнят немало. На пике популярности девушки давали по девять концертов за день, едва успевая переезжать с одной площадки на другую. На гастролях в Эвенкии, например, они выступали в спортзалах, где после концерта им приходилось и спать. В итоге адская работа и невысокая зарплата вынудила Анну покинуть коллектив.