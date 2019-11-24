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Лобода стала героиней клипа Rammstein 

Рамблер + ещё 8 23 минуты назад
Светлана Лобода выступает в роли главной героини нового клипа лидера Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Видео выложено на YouTube-канале дуэта Lindemann.
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
У клипа довольно-таки сложный сюжет, там и возвращение в СССР — судя по декорациям, и негодяй-начальник (Линдеманн), который хочет изнасиловать провинившуюся работницу (Лободу) прямо на зеленом сукне рабочего стола.
Однако девушка умеет за себя постоять, и убегает, до крови разбив злодею голову, — рассказывают РИА Новости.
Далее в ролике — космонавты, и семейное застолье, и душевные терзания того самого начальника — в общем, надо смотреть, и смотреть внимательно…
Чуть раньше Светлана у себя в инстаграме анонсировала выход клипа — выложила фотографию постера с изображением главных героев.
В центре композиции арта — космонавт несет ее на руках. Как писал
«Рамблер», певица Светлана Лобода попала на постер сайд-проекта Lindemann солиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна. На промо-плакате украинка изображена на руках у другого участника коллектива — шведского музыканта Петера Тэгтгрена, облаченного в костюм космонавта.
Комментарии25 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , РИА Новости
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