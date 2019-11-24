Лобода стала героиней клипа Rammstein

Светлана Лобода выступает в роли главной героини нового клипа лидера Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Видео выложено на YouTube-канале дуэта Lindemann.

У клипа довольно-таки сложный сюжет, там и возвращение в СССР — судя по декорациям, и негодяй-начальник (Линдеманн), который хочет изнасиловать провинившуюся работницу (Лободу) прямо на зеленом сукне рабочего стола.

Однако девушка умеет за себя постоять, и убегает, до крови разбив злодею голову, — рассказывают РИА Новости.

Далее в ролике — космонавты, и семейное застолье, и душевные терзания того самого начальника — в общем, надо смотреть, и смотреть внимательно…

Чуть раньше Светлана у себя в инстаграме анонсировала выход клипа — выложила фотографию постера с изображением главных героев.

В центре композиции арта — космонавт несет ее на руках. Как писал