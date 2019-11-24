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Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске 

News.ru 1 час назад
Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске
Фото: globallookpress.com
Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.
Откровения ведущей прозвучали в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Анна Семенович до сих порт переживает безвременный уход подруги и помнит до мелочей последнюю беседу.
Это было в декабре того года, как стало известно о болезни Жанны. Мы с Димой Шепелевым были на одном мероприятии и я понимала, как его все замучили вопросами, что сейчас с Жанной, но я не удержалась и спросила его о её самочувствии, — вспоминает певица.
Шепелев, рассказывает Анна, отреагировал мгновенно, набрал номер Жанны и передал трубку Семенович. На тот момент у Фриске наступила ремиссия, она чувствовала себя лучше, и вдохновенно рассказывала подруге, как она счастлива в своём гражданском браке, как счастлива, что у неё есть сын Платон — и только «топот его маленьких ножек» заставляет её бороться за жизнь.
Я навсегда запомнила эту фразу, — говорит Семенович. — Ещё она сказала: «Мы с Димой хотим ещё дочку, хотим пожениться». Она призвала: «Девчонки, рожайте! Это такое счастье!». Больше после этого я с ней не говорила.
Семенович считает, что сын Жанны — Платон неоправданно лишён внимания и любви дедушки, бабушки и тёти, которым Шепелев не разрешает видеться с мальчиком. И его новая пассия — если она женщина умная, добавляет Семенович, — должна обязательно повлиять на ситуацию и примирить мужа Фриске и его родню.
Ранее News.ru сообщал, что Анна Семенович стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Она рассказала откровенные истории из личной жизни.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дима Шепелев , Лера Кудрявцева , Анна Семенович
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