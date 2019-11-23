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Политика

Ветлицкая рассказала, как ее чуть не убил муж 

Вечерняя Москва 1 час назад
Ветлицкая рассказала, как ее чуть не убил муж
Фото: Вечерняя Москва
Певица Наталья Ветлицкая в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» откровенно рассказала о своем первом раннем замужестве. Она призналась, что ее супруг Павел Смеян был сложным человеком и часто становился агрессивным, особенно когда выпивал. Артистка заявила, что однажды он ее чуть не убил.
«Я хочу сказать»: Ветлицкая возвращается на сцену
— Судьба меня завела в брак, в котором мне достался очень специфичный человек. Он был талантливым, но это был сложный, тяжелый, озлобленный и закрытый человек. Я ушла от него, но на одном мероприятии мы встретились и он попал ко мне домой. Вдруг Павел повалил меня на пол и начал душить, у меня даже следы на шее до сих пор остались. В какой-то момент я поняла, что, наверное, скоро умру, тогда я изо всех сил смогла вырваться от него и выбежать из квартиры, — рассказала Ветлицкая.
Она поделилась, что написала заявление в полицию на супруга, но позже забрала его, так как мужа могли посадить в тюрьму на долгий срок. Через много лет он попросил прощения у певицы, она не держит на него зла, хотя кошмары ее преследуют до сих пор.
Бывший муж Ветлицкой умер в 2009 году от тяжелой болезни.
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Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая , Павел Смеян
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