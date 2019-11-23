Ветлицкая рассказала, как ее чуть не убил муж

Певица Наталья Ветлицкая в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» откровенно рассказала о своем первом раннем замужестве. Она призналась, что ее супруг Павел Смеян был сложным человеком и часто становился агрессивным, особенно когда выпивал. Артистка заявила, что однажды он ее чуть не убил.

— Судьба меня завела в брак, в котором мне достался очень специфичный человек. Он был талантливым, но это был сложный, тяжелый, озлобленный и закрытый человек. Я ушла от него, но на одном мероприятии мы встретились и он попал ко мне домой. Вдруг Павел повалил меня на пол и начал душить, у меня даже следы на шее до сих пор остались. В какой-то момент я поняла, что, наверное, скоро умру, тогда я изо всех сил смогла вырваться от него и выбежать из квартиры, — рассказала Ветлицкая.

Она поделилась, что написала заявление в полицию на супруга, но позже забрала его, так как мужа могли посадить в тюрьму на долгий срок. Через много лет он попросил прощения у певицы, она не держит на него зла, хотя кошмары ее преследуют до сих пор.

Бывший муж Ветлицкой умер в 2009 году от тяжелой болезни.