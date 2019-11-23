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Политика

Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса» 

Рамблер 59 минут назад
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
Фото: РИА Новости
Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу "Голос" первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
Дмитрий Клинаев пел дуэтом с Ириной Чуваковой. Шнуров выбрал для них песню группы «Родно» «Бледный бармен», более известную как «Тоже является частью Вселенной», — рассказывает
Сosmo.ru.
Меладзе назвал исполнение душевным, Гагарина отметила «фантастические нотки» в голосе Дмитрия. Большинство зрителей тоже поддержали отца погибшего актера «Физрука».
Однако Сергей Шнуров, после некоторого колебания, выбрал Ирину Чувакову. Как заявил музыкант, он терпеть не может женских слез, поэтому остается представительница женского пола.
Публика не одобрила решение эпатажного певца. Равно как и пользователи соцсетей.
Жена Клинаева разместила в сети «голосовалку» с фотографиями Дмитрия и Ирины, предложив ответить, кто из исполнителей выступил лучше.
Как оказалось, 64% фолловеров болели за Дмитрия, и 36 — за Ирину.
«Жалко, что убрали функцию "Спаси участника"!», «Болели сильно-сильно! Гордимся сильно-сильно! Смотрю голос всегда, несправедливости полно и регулярно. Выбор-это фортуна-лотерея! А Дима такой красавчик! Харизматичный, обаятельный, без выпендрежа! Таких сейчас мало, и не хватает на эстраде таких! Удачи! Обнимаем», «И я подсказывала Шнурову, кого надо выбрать! Он сделал все наоборот. Дима, ты супер», — подписчики на редкость единодушны.
Как ранее писал « Рамблер», Полина Гагарина расплакалась, когда узнала, что один из участников шоу — Дмитрий Клинаев — пришел на проект ради памяти о трагически погибшем сыне.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Полина Гагарина
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