Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу "Голос" первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.

Дмитрий Клинаев пел дуэтом с Ириной Чуваковой. Шнуров выбрал для них песню группы «Родно» «Бледный бармен», более известную как «Тоже является частью Вселенной», — рассказывает

Сosmo.ru.

Меладзе назвал исполнение душевным, Гагарина отметила «фантастические нотки» в голосе Дмитрия. Большинство зрителей тоже поддержали отца погибшего актера «Физрука».

Однако Сергей Шнуров, после некоторого колебания, выбрал Ирину Чувакову. Как заявил музыкант, он терпеть не может женских слез, поэтому остается представительница женского пола.

Публика не одобрила решение эпатажного певца. Равно как и пользователи соцсетей.

Жена Клинаева разместила в сети «голосовалку» с фотографиями Дмитрия и Ирины, предложив ответить, кто из исполнителей выступил лучше.

Как оказалось, 64% фолловеров болели за Дмитрия, и 36 — за Ирину.