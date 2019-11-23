Шура собрался покупать квартиру и заводить детей

Год назад эпатажный певец при странных обстоятельствах лишился своего жилья, где он жил последние 15 лет.

Как утверждает сам Шура, он переписал жилплощадь на другого человека под влиянием наркотических средств.

Но что сделано, то сделано, и претензии предъявлять некому, — рассказывает СтарХит.

Шоумену пришлось переехать в съемную квартиру.

Теперь же музыкант решил последовать примеру коллег по цеху и обзавестись потомством с помощью суррогатной матери. Он уже начал готовиться к этому событию.

Но ребенку нужна хорошая крыша над головой. Звезда подыскивает новую квартиру. Ранее речь шла о загородном доме, видимо, у будущего отца изменились планы.

«В феврале планируется покупка квартиры, пока он еще не нашел», — говорит помощник певца Павел Депершмидт.