«Дружба в шоубизнесе»: Лазарев выложил скандальное видео

Своеобразное видео выложил в сеть Сергей Лазарев

Продюсер вначале выигрывает схватку, потом Басков вырывается.

«Я тебе новый подарю

Тут дерущиеся видят Лазарева с камерой.

«Уйди отсюда, еще один****» — ругается певец, вскакивает и бежит за Лазаревым, пытаясь отобрать у него телефон.

Киркоров, Лорак, Жасмин и Аллегрова наблюдают за этой сценкой и хохочут.