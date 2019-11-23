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«Дружба в шоубизнесе»: Лазарев выложил скандальное видео 

Рамблер 48 минут назад
«Дружба в шоубизнесе»: Лазарев выложил скандальное видео
Фото: РИА Новости
Своеобразное видео выложил в сеть Сергей Лазарев.
Два народных артиста зрелого возраста — Игорь Крутой и Николай Басков катаются по полу, схватившись в полушуточной потасовке.
Продюсер вначале выигрывает схватку, потом Басков вырывается.
«Я тебе новый подарю
Тут дерущиеся видят Лазарева с камерой.
«Уйди отсюда, еще один****» — ругается певец, вскакивает и бежит за Лазаревым, пытаясь отобрать у него телефон.
Киркоров, Лорак, Жасмин и Аллегрова наблюдают за этой сценкой и хохочут.
«Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске! Участники потасовки Игорь Крутой и Николай Басков», — написла в микроблоге Лазарев, вставив хэштег «дружба в шоубизнесе».
Как ранее писал «Рамблер», Игорь Крутой подтвердил, что он действительно приобрел своей маме жилье в Майами стоимостью в 2 миллиона долларов.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Сергей Лазарев , Николай Басков
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