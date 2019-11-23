«Дружба в шоубизнесе»: Лазарев выложил скандальное видео 

Своеобразное видео выложил в сеть Сергей Лазарев.
Два народных артиста зрелого возраста — Игорь Крутой и Николай Басков катаются по полу, схватившись в полушуточной потасовке.
Продюсер вначале выигрывает схватку, потом Басков вырывается.
«Я тебе новый подарю
Тут дерущиеся видят Лазарева с камерой.
«Уйди отсюда, еще один****» — ругается певец, вскакивает и бежит за Лазаревым, пытаясь отобрать у него телефон.
Киркоров, Лорак, Жасмин и Аллегрова наблюдают за этой сценкой и хохочут.
«Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске! Участники потасовки Игорь Крутой и Николай Басков», — написла в микроблоге Лазарев, вставив хэштег «дружба в шоубизнесе».
Как ранее писал «Рамблер», Игорь Крутой подтвердил, что он действительно приобрел своей маме жилье в Майами стоимостью в 2 миллиона долларов.